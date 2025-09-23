Bari celebra Nino Gagliardi: un orgoglio sportivo e un modello per il futuro.

L’amministrazione comunale di Bari ha voluto celebrare oggi Nino Gagliardi, figura di spicco nel panorama sportivo nazionale e orgoglio barese, con un riconoscimento ufficiale.

L’evento, tenutosi questa mattina, non è solo un tributo alla sua eccezionale carriera di coach della nazionale italiana femminile di pallavolo under 21, trionfatrice ai recenti Mondiali indonesiani, ma anche una riflessione più ampia sul ruolo dello sport all’interno della comunità e sulla responsabilità del pubblico amminto che ne promuova lo sviluppo.

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato come la vittoria della nazionale rappresenti un’iniezione di entusiasmo e un’opportunità per rivitalizzare la passione per la pallavolo a livello locale.

In un’epoca in cui lo sport è riconosciuto come un valore costituzionale, esso si configura come un potente motore di coesione sociale, crescita personale e sviluppo del territorio.

L’impegno dell’amministrazione è volto a garantire un accesso equo e diffuso alla pratica sportiva, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’apertura delle strutture scolastiche al territorio extrascolastico e la promozione di iniziative mirate.

L’evento ha rappresentato un’occasione per riflettere sulla necessità di un approccio strategico e lungimirante nello sviluppo sportivo, che vada oltre la mera gestione di impianti e si concentri sulla formazione di atleti e sull’educazione al valore dello sport come strumento di crescita e di inclusione.

Il successo della nazionale è infatti frutto di una programmazione accurata e di investimenti costanti da parte della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), un modello da seguire e da emulare a livello locale.

Nino Gagliardi, visibilmente emozionato, ha espresso il suo profondo senso di appartenenza e l’onore di rappresentare la Puglia in campo internazionale.

Ha ricordato l’ambiente positivo e stimolante che la regione offre agli atleti, un ambiente che ha favorito la sua crescita professionale e personale.

Il suo augurio è che il successo della nazionale possa contribuire a riportare ai fasti di un tempo il volley pugliese, con un aumento del numero di squadre partecipanti ai campionati nazionali di serie A1 e A2, sia maschili che femminili, e con una maggiore visibilità per gli atleti e le società locali.

L’evento si conclude con la speranza che il riconoscimento a Gagliardi possa ispirare le nuove generazioni di atleti barese e pugliesi a inseguire i propri sogni sportivi, portando onore alla regione e all’Italia nel mondo.