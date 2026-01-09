Bari, Giovani Talenti per la Sfida con la Carrarese!

Il Bari si presenta alla cruciale sfida in terra ligure contro la Carrarese con un’iniezione di freschezza e gioventù, frutto di due operazioni di mercato mirate a rafforzare la rosa a disposizione di mister Vincenzo Vivarini.

Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo, con formula del prestito secco che li accompagnerà fino al termine della stagione, di due talenti provenienti dal panorama calcistico giovanile italiano: Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri.

Stabile, difensore centrale classe 2005, approda in Puglia direttamente dall’Inter, portando con sé la promessa di solidità e reattività in una fase di campionato che richiede risposte immediate.

La sua giovane età, unita a un potenziale ancora in piena fase di sviluppo, lo rende un elemento interessante per arricchire le opzioni tattiche del mister.

Indosserà la maglia numero 37, simbolo di un percorso che si apre verso nuove sfide e responsabilità.

Parallelamente, il fantasista Giacomo De Pieri, anch’egli classe 2006, completa il duo di innesti.

Proveniente anch’egli dal prestito alla Juve Stabia, De Pieri è un giocatore dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco, capace di creare superiorità numerica e fornire assist preziosi.

La scelta del numero 49, un numero che evoca un senso di dinamismo e inventiva, sembra prefigurare il tipo di impatto che il giovane si propone di avere nel collettivo.

L’operazione, lungi dall’essere una semplice aggiunta di elementi, riflette una strategia di potenziamento che tiene conto non solo delle esigenze immediate, ma anche della costruzione di un futuro solido per la squadra.

Vivarini, forte di un gruppo ora ampliato e con nuove energie, potrà contare su un bacino di giocatori più ampio per affrontare un calendario intenso e competitivo.

L’integrazione di Stabile e De Pieri nel tessuto della squadra avverrà con immediatezza, con i due talenti già aggregati al gruppo in vista della trasferta contro la Carrarese.

L’obiettivo è quello di capitalizzare rapidamente il loro contributo, sfruttando la loro freschezza e il loro entusiasmo per dare una spinta ulteriore alle ambizioni del Bari.

La partita contro la Carrarese si configura quindi non solo come un banco di prova tecnico-tattico, ma anche come un’occasione per testare la sinergia tra i nuovi arrivati e la squadra, proiettandola verso un finale di stagione ricco di soddisfazioni.