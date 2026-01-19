Bari, ritorno di Longo: una svolta per risalire la crisi

Il Bari affronta una fase critica della stagione con una profonda riorganizzazione tecnica e dirigenziale.

La decisione di affidare nuovamente la guida della squadra a Moreno Longo, figura già esperta delle dinamiche interne al club nella passata annata, segna un tentativo di stabilizzazione e continuità dopo un percorso travagliato.

Questa scelta si configura come una risposta immediata al brusco ridimensionamento causato dall’esonero del direttore sportivo Giuseppe Magalini e del tecnico Vincenzo Vivarini, eventi culminati in una clamorosa sconfitta interna contro la Juve Stabia, un risultato che ha esacerbato le tensioni e messo in discussione la tenuta del progetto sportivo.

La nomina di Longo, pur rappresentando un ritorno al passato, non può essere interpretata come una semplice regressione.

Si tratta, piuttosto, di una valutazione pragmatica volta a recuperare un equilibrio perduto e a sfruttare la conoscenza pregressa dell’allenatore sull’organico, sulle strategie di gioco e sull’ambiente che circonda la squadra.

La sua precedente esperienza, seppur non priva di ostacoli, gli permette di avere una comprensione più immediata delle problematiche e delle potenzialità del Bari, consentendogli di intervenire con maggiore rapidità e precisione.

Tuttavia, la situazione ereditata da Longo è complessa.

La sconfitta contro la Juve Stabia non è solo un risultato sportivo, ma il sintomo di una crisi più profonda che coinvolge la squadra dal punto di vista tecnico, tattico e, non ultimo, psicologico.

La costruzione di una squadra competitiva richiede tempo e investimenti mirati, sia sul mercato dei trasferimenti che nella definizione di un’identità di gioco solida e riconoscibile.

Lungi dall’essere una soluzione immediata, la ripartenza con Longo rappresenta l’inizio di un percorso di ricostruzione che dovrà affrontare sfide significative, come la necessità di risollevare il morale dei giocatori, recuperare la fiducia dei tifosi e, soprattutto, ritrovare quella coesione e determinazione che hanno caratterizzato il Bari in passato.

L’operazione di rinnovamento dirigenziale e tecnico sottolinea anche una riflessione più ampia sulle strategie di gestione del club e sulla necessità di evitare scelte impulsive che possono compromettere la stabilità e la continuità del progetto sportivo.

La speranza è che la nuova guida, forte dell’esperienza di Longo e sostenuta da una gestione più oculata, possa riportare il Bari a competere per obiettivi più ambiziosi e a riaccendere la passione dei suoi tifosi.

Il futuro, ora, è nelle mani di Longo e della sua squadra.