Brindisi, Nastro Rosa Tour: Regate sospese per lutto, uniti nel rispetto.

La seconda tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, ospitata nel bacino portuale di Brindisi, ha visto le classi WASzp e Wing protagoniste di intense regate, coronate dal regolare svolgimento del programma previsto. Un vento giocoso e capriccioso ha offerto scenari dinamici, forzando gli atleti a dimostrare abilità e resilienza in manovre audaci e virate fulminee, suscitando l’ammirazione di un pubblico numeroso, composto da residenti e turisti che animano il Salento in questo periodo. L’atmosfera vibrante e la spettacolarità delle competizioni hanno contribuito a creare un vivido quadro di sportività e competizione leale.Il villaggio di regata, solitamente fulcro di attività e festeggiamenti, ha visto un’intensità ridotta, limitata a preparazioni tecniche, briefing pre-gara e verifiche attrezzative. L’organizzazione, con un gesto di profonda sensibilità, ha sospeso gli eventi collaterali, le iniziative culturali e le cerimonie di premiazione, in segno di lutto per la perdita del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, figura esemplare di dedizione e coraggio, tragicamente scomparso nelle vicinanze.Un messaggio solenne, proiettato sui ledwall del villaggio e diffuso attraverso i canali social ufficiali, ha trasposto il cordoglio dell’intera comunità del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Questo atto di vicinanza si è esteso ai familiari del militare, all’Arma dei Carabinieri e a tutta la famiglia della Difesa, esprimendo un sentito abbraccio di solidarietà e rispetto.La tragedia ha permeato l’evento con un’ombra di tristezza, ma paradossalmente ha rafforzato il senso di unità. Una nota ufficiale ha sottolineato come l’accaduto abbia profondamente colpito tutti i partecipanti, italiani e stranieri, militari e civili. In un momento di lutto, l’esperienza della vela, con i suoi valori intrinseci, ha assunto un significato ancora più profondo. La competizione sportiva si è fusa con un rinnovato impegno verso principi fondamentali come la lealtà, la coesione di gruppo, il coraggio e la resilienza, valori che il Marina Militare Nastro Rosa Tour si impegna a promuovere attraverso lo sport velico. La vicenda ha evidenziato come, anche nel contesto di una competizione agguerrita, la dignità umana e il rispetto per la memoria di chi ha dedicato la propria vita al servizio del Paese siano prioritari e imprescindibili.