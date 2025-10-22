Giochi del Mediterraneo 2026: Abodi fiducioso, sfide da risolvere

Il 21 agosto 2026 segnerà l’apertura dei Giochi del Mediterraneo in Italia, un evento di portata strategica che trascende la mera competizione sportiva, proiettando il nostro paese come polo di eccellenza e innovazione nel panorama mediterraneo.

In un contesto globale segnato da sfide complesse, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha espresso fiducia nel Comitato Organizzatore, nel Commissario Straordinario Massimo Ferrarese e in tutti gli attori coinvolti, pur riconoscendo l’esistenza di problematiche che richiedono una risoluzione rapida e efficace.

Durante un sopralluogo ai cantieri di Taranto, cuore pulsante delle infrastrutture dedicate ai Giochi, Abodi ha delineato lo stato di avanzamento dei lavori, focalizzandosi sullo Stadio del Nuoto come simbolo tangibile dell’impegno nazionale.

La gestione dell’evento, a differenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, si caratterizza per una governance interamente pubblica, con il Commissario Straordinario chiamato a garantire una gestione trasparente e rigorosa delle risorse governative, in linea con le normative nazionali.

Questa peculiarità sottolinea l’importanza di un controllo pubblico e di una responsabilità condivisa per il successo dell’evento.

Un elemento cruciale per la buona riuscita dei Giochi riguarda il rapporto con il Comitato Internazionale, un’entità complessa con cui si sono delineate alcune criticità.

Abodi ha chiarito che, in seguito ad un incontro cruciale dieci giorni prima, sono stati risolti nodi fondamentali relativi a tre aree strategiche: l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per la gestione dell’evento, la produzione televisiva che garantirà una copertura globale di alta qualità, e l’implementazione di protocolli antidoping rigorosi e conformi agli standard internazionali.

La soluzione concordata, che prevede l’integrazione dei servizi del Comitato Internazionale, garantisce non solo l’applicazione di standard elevati, ma alleggerisce anche il carico tecnico e operativo del Comitato Locale.

La questione dell’ospitalità, in particolare la fornitura di navi per l’alloggio degli atleti e del personale, ha rappresentato una sfida iniziale, con una gara d’appalto inizialmente deserta.

Abodi ha attribuito questa difficoltà a specifiche complessità tecniche legate all’ormeggio e alla fornitura di servizi essenziali.

Tuttavia, la fiducia del ministro è palpabile: prevede una risoluzione definitiva entro una settimana, aprendo la strada a una procedura negoziata o a una trattativa privata volta a individuare l’operatore più affidabile e competitivo per garantire un servizio di accoglienza di alto livello.

I Giochi del Mediterraneo non sono semplicemente una competizione sportiva, ma un’occasione unica per promuovere lo sviluppo economico e sociale del nostro paese, rafforzare l’identità mediterranea e proiettare l’Italia come leader nel settore dello sport e dell’ospitalità.

La risoluzione delle problematiche in corso e il continuo impegno di tutti gli attori coinvolti saranno determinanti per il raggiungimento di questo obiettivo.