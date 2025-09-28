Lecce-Bologna: Pareggio al 2-2, Camarda illude poi becca il pari

Al termine di una contesa vibrante e ricca di colpi di scena, Lecce e Bologna si sono accordate su un pareggio per 2-2, al cospetto di un pubblico appassionato e reattivo al Via del Mare.

La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, ha visto le due formazioni lottare a viso aperto, offrendo un’analisi tattica interessante e sottolineando le rispettive ambizioni in campionato.

Il Lecce, guidato da un approccio aggressivo e un pressing asfissiante, è stato il primo a imporsi.

L’attaccante Salihou Coulibaly, con una conclusione precisa e potente, ha sbloccato il risultato al tredicesimo minuto, capitalizzando una fiammata offensiva pugliese.

La rete ha galvanizzato la squadra di casa, che ha tentato di mantenere il vantaggio con un gioco propositivo.

La risposta del Bologna non si è fatta attendere.

Al quarantesimo minuto, un fallo subito in area ha concesso ai rossoblu un calcio di rigore, trasformato con freddezza e precisione da Riccardo Orsolini.

Il gol ha ridato equilibrio alla partita, infiammando il match e preparando il terreno per una ripresa intensa.

Il secondo tempo ha visto un’alternanza di occasioni da entrambe le parti.

Il Bologna, più quadrato a livello tattico, ha cercato di imporre il proprio gioco, sfruttando la maggiore esperienza dei suoi giocatori.

La rete del sorpasso è giunta al settantunesimo minuto, grazie a Rasmus Odgaard, abile a sfruttare un’indecisione difensiva locale e a concludere con destrezza.

Quando la partita sembrava destinata a risolversi a favore del Bologna, una scintilla ha infiammato gli animi e ravvivato le speranze del Lecce.

Nei minuti di recupero, il giovane talento Francesco Camarda, subentrato dalla panchina, ha siglato il gol del pareggio con una conclusione istintiva e potente, spiazzando il portiere emiliano e accendendo l’entusiasmo dei tifosi di casa.

Il pareggio finale, pur mantenendo intatte le rispettive posizioni in classifica, lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, che hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere ad alti livelli.

Il Lecce, con la sua grinta e la sua capacità di reagire, conferma di essere una squadra in crescita, mentre il Bologna, nonostante il rammarico per la vittoria sfuggita, conferma la propria solidità e la propria ambizione di raggiungere traguardi importanti.

La partita, nel suo complesso, offre spunti interessanti per l’analisi tattica e conferma la competitività del campionato italiano.