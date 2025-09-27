Lecce-Bologna: Riscatto Salentino, Sfida Cruciale al Via del Mare

Il Lecce si appresta ad affrontare un Bologna ferito nell’orgoglio, in una sfida cruciale per il riscatto salentino dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e segnato dalla dolorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Milan.

La partita, in programma al Via del Mare, rappresenta un banco di prova impegnativo contro una squadra emiliana che, a sua volta, cerca di metabolizzare la recente sconfitta europea contro l’Aston Villa.

La realtà è chiara: il Lecce non ha ancora sbloccato la propria tabella di marcatura in campionato, navigando nelle zone basse della classifica.

Il tecnico Marco Baroni, consapevole delle difficoltà incontrate, sottolinea come l’adattamento di alcuni nuovi acquisti stia contribuendo a un percorso più accidentato del previsto.

Pur riconoscendo che la squadra ha mostrato lampi di potenziale, la mancanza di continuità di rendimento si è rivelata un fattore determinante.

“C’era la possibilità di ottenere risultati migliori,” ammette Baroni nella conferenza stampa pre-partita.

“L’integrazione di giocatori nuovi richiede tempo e pazienza.

Abbiamo analizzato le nostre partite, individuando le aree in cui possiamo migliorare la coesione e la solidità.

La crescita deve essere costante, a partire da questo incontro contro il Bologna, una squadra solida, ben organizzata e con una chiara identità tattica.

“Il tecnico pone l’accento sulla necessità di un cambio di mentalità, invocando qualità imprescindibili come la grinta, l’aggressività e la determinazione.

“Dobbiamo incarnare questi valori in campo.

Il supporto dei nostri tifosi è fondamentale, soprattutto in questi momenti di difficoltà.

La critica è costruttiva, ma il tifo incondizionato ci darà la forza di reagire.

“Nonostante il Bologna arrivi provato dalla delusione europea, Baroni non sottovaluta l’avversario.

“Sono più avanti di noi nella maturazione del progetto.

Italiano ha creato un gruppo con una forte personalità e una chiara filosofia di gioco, improntata all’uomo contro uomo.

Possiedono velocità, imprevedibilità e una notevole capacità di proiezioni offensive, con esterni di grande impatto.

Orsolini, in particolare, è un elemento chiave, capace di cambiare il corso di una partita con un singolo gesto.

“Sul fronte delle scelte tattiche, il recupero di Federico Sottil offre ulteriori opzioni.

“Ho a disposizione tutti i giocatori, e affronterò la partita scegliendo chi mi darà maggiori garanzie.

La profondità del gruppo è un valore aggiunto, e tutti avranno la possibilità di contribuire, anche a gara in corso.

Ogni singolo giocatore è importante per il nostro obiettivo: invertire la rotta e dimostrare il nostro valore.

” La partita si preannuncia come un crocevia cruciale per il Lecce, un’opportunità per riscatto e per gettare le basi per un futuro più roseo.