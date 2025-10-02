Lecce, emergenza infortuni: Morente out, speranze su Sottil.

L’emergenza infortuni continua a gravare sul Lecce di mister Eusebio Di Francesco, con l’assenza significativa di Tete Morente che si prospetta cruciale nell’imminente scontro esterno contro il Parma.

L’esterno spagnolo, autore di prestazioni di notevole impatto nel corso della stagione, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il campo durante il match con il Bologna, manifestando evidenti difficoltà motorie.

Gli accertamenti diagnostici successivi, concretizzati in una risonanza magnetica, hanno confermato una lesione di primo grado al muscolo polpaccio della gamba sinistra, un infortunio che richiede un periodo di recupero prudente.

L’infortunio di Morente, elemento di vivacità e creatività nel comparto offensivo giallorosso, impone a Di Francesco una riorganizzazione tattica e una valutazione attenta delle alternative a disposizione.

L’auspicio è che il giocatore possa rientrare nella successiva giornata di campionato, contro il Sassuolo, dopo la prevista pausa per le selezioni nazionali, ma la tempistica esatta dipenderà dall’evoluzione della lesione e dalla risposta agli specifici protocolli di riabilitazione.

In questo scenario di carenza di uomini, si apre uno spiraglio per il rientro in campo di Federico Sottil.

L’ala, precedentemente tenuta precauzionalmente a riposo per non rischiare un sovraccarico muscolare, è ora in piena forma e pronta a subentrare, offrendo dinamismo e imprevedibilità sulla fascia.

La sua presenza garantisce maggiore equilibrio e varietà nel gioco offensivo.

Parallelamente, la situazione relativa a Bartosz Salach, meglio noto come Marchwinski, e al promettente talentuoso Berisha, continua a richiedere monitoraggio e gestione differenziata.

Il difensore polacco, afflitto da problematiche muscolari ricorrenti, sta seguendo un percorso riabilitativo personalizzato, mentre il giovane regista albanese lamenta ancora dolore alla caviglia destra, conseguenza di un trauma preesistente.

La sessione di allenamento di rifinitura, prevista alla vigilia della partenza per Parma, assumerà un peso determinante per valutare l’effettiva condizione fisica di Berisha e decidere se concedergli un posto da titolare o optare per un ingresso in corsa, preservando la sua integrità fisica e calibrando al meglio il contributo in una partita di fondamentale importanza per le sorti del campionato.

La sfida si preannuncia dunque complessa, richiedendo al tecnico salentino una sapiente combinazione di scelte tattiche e gestione delle risorse umane, con l’obiettivo primario di preservare il risultato positivo e consolidare la posizione in classifica.