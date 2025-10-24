Lecce, il test cruciale: Udinese, Napoli e Fiorentina.

Il Lecce di mister Di Francesco si appresta ad affrontare un frangente cruciale del campionato, un trittico di impegni che metterà a dura prova la solidità e la resilienza costruite nelle ultime settimane.

Il viaggio in Friuli, contro un’Udinese avversaria esperta e ben strutturata, segna l’inizio di un ciclo intenso, seguito dalle sfide contro Napoli e Fiorentina, un banco di prova capace di definire le ambizioni salentine.

L’atmosfera nel Lecce è palpabilmente diversa rispetto ai mesi iniziali.

La recente serie di risultati positivi – un mix di vittorie e pareggi che hanno saputo rinsaldare il morale – ha iniettato nuova linfa vitale in un ambiente che aveva bisogno di ritrovare fiducia e coesione.

Tuttavia, Di Francesco è consapevole che questo mini-ciclo rappresenti una vera e propria prova di maturità per la squadra.

“L’Udinese è un club che milita in questo campionato da anni, un avversario che conosce bene i suoi mezzi e che ha saputo costruire un’identità precisa,” sottolinea il tecnico.

“Nonostante le inevitabili fluttuazioni che caratterizzano ogni stagione, dispongono di giocatori di elevata qualità tecnica e atletica, capaci di imporre il proprio gioco.

”Di Francesco non si aspetta una partita semplice.

“Affronteremo una squadra che, come noi, ha ritrovato compattezza ed equilibrio.

È fondamentale interpretare il match con intelligenza tattica e controllo emotivo, evitando di lasciarci trascinare dall’intensità del gioco.

“La gestione del carico fisico e la rotazione della formazione diventano elementi chiave per affrontare al meglio questo ciclo serrato.

“Le mie scelte per domani saranno guidate dalla ricerca della miglior combinazione possibile per la gara di Udine.

Il resto verrà dopo: ogni partita è una storia a sé, un capitolo da scrivere con la concentrazione e l’impegno del momento.

La prossima è sempre la più importante, e oggi è l’Udinese.

”Sul fronte delle indisponibilità, la situazione rimane sostanzialmente invariata.

Perez e Sottil rimangono fuori dai piani del tecnico, mentre il resto del gruppo si è ripreso dall’influenza che ha afflitto la squadra in settimana.

Coulibaly è tornato ad allenarsi con il gruppo.

“Marchwinski sta lavorando a parte per recuperare la piena condizione fisica.

Concentriamoci sul presente, su questa partita: è la partita che conta, quella che dobbiamo vincere.

” L’approccio, come sempre, sarà quello di una squadra salda, pronta a lottare su ogni pallone.