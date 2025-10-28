Lecce-Napoli: 0-1, Amaro Finale al Via del Mare

Al “Via del Mare” si conclude con un sofferto 0-1 l’incontro tra il Lecce e il Napoli, valido per la nona giornata di Serie A.
Una partita intensa, disputata in un contesto di grande fermento calcistico, che ha visto le due squadre lottare con grinta per l’agognato successo.
Il Napoli, forte del suo potenziale offensivo, si presenta a Lecce con l’obiettivo di imporre il proprio gioco.
Le prime fasi di gioco vedono gli azzurri proattivi, con un tentativo di Lucca in area saldato dall’attenta risposta di Gaspar, che devia sulla linea.
Il Lecce non si lascia intimidire e risponde con una conclusione di Berisha, che mette a dura prova la reattività dell’estremo difensore napoletano.
Politano, da posizione favorevole, spreca un’opportunità, mentre Falcone si erge a baluardo, negando a Olivera la gioia del gol.
La ripresa si apre con un’aggressività rinnovata da parte del Lecce, desideroso di ribaltare le dinamiche del match.
Un episodio cruciale si verifica: un fallo su un attaccante giallorosso viene interpretato dall’arbitro come una chiara azione da rigore.
Milinkovic-Savic, con un intervento prodigioso, si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo di Camarda, mantenendo inviolata la propria porta.
La partita, fin qui equilibrata e ricca di emozioni, si sblocca al sessantanovesimo minuto.
Un cross preciso trova la testa di Anguissa, che, con un’incornata potente e precisa, insacca alle spalle di Falcone, sancendo il vantaggio del Napoli.
Il gol decide le sorti dell’incontro, confermando la capacità del Napoli di capitalizzare le occasioni e la tenace resistenza del Lecce, che, nonostante lo sforzo, non riesce a perforare la rete avversaria.
Un risultato che segna un momento significativo nel percorso delle due squadre, proiettandole verso le prossime sfide con rinnovate ambizioni e consapevolezza delle proprie forze.
La partita lascia l’amaro in bocca ai tifosi di casa, ma evidenzia la crescita e il potenziale del Lecce, capace di competere con avversari di caratura superiore.