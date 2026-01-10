Lecce-Parma: Di Francesco rompe il silenzio, sfida cruciale

Il Lecce riparte dalla voce di mister Eusebio Di Francesco, tornato a guidare la squadra dalla panchina dopo la squalifica, rompendo il silenzio strategico che aveva preceduto e seguito le ultime sfide.

La vigilia di un campionato cruciale si apre con l’impegno casalingo contro il Parma, un crocevia significativo nel girone di ritorno, che include il recupero della partita persa contro l’Inter.

La partita contro i ducali assume un’importanza particolare, configurandosi come uno scontro diretto in chiave salvezza, come evidenziato anche dalla vicinanza dei punti in classifica.

“A Parma abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria stagionale”, ha ricordato Di Francesco, sottolineando come la squadra avversaria abbia subito una maggiore necessità di rivoluzioni tattiche rispetto al Lecce.

“Siamo ancora lì, competitivi.

Questo incontro è uno scontro diretto, inequivocabile”.

Il tecnico pone l’accento sulla natura aperta dell’incontro, definendolo “importante, ma non decisivo”, un segnale di lucidità e di consapevolezza che il percorso è ancora lungo.

L’allenatore individua nella sfida di domani una delle “più delicate di gennaio”, ma tempera l’entusiasmo con la prospettiva di un impegno settimanale intenso, con l’Inter in programma per mercoledì e il Milan in arrivo domenica.

“Il fattore stanchezza sarà un elemento da monitorare attentamente”, ammette, pur ribadendo la necessità di preservare l’identità e i principi di gioco che contraddistinguono il Lecce.

“Ci sono giocatori chiamati a disputare tre partite in una settimana, una prova di resistenza fisica e mentale”.

Sul fronte delle scelte tattiche, Di Francesco anticipa una rotazione mirata sugli esterni, con Pierotti o N’Dri a contendere il posto e Banda o Sottil pronti a dare il loro contributo.

Unico interrogativo riguarda Camarda, affetto da un piccolo problema fisico che verrà valutato nelle prossime ore.

Veiga condivide con lui un leggero acciacco, evidenziando una situazione di cautela nella gestione degli effettivi.

L’allenatore si sofferma poi sul fronte del mercato, recentemente animato dall’arrivo di due nuovi giocatori.

“Il mercato mi ha insegnato da allenatore che l’imprevedibilità è la norma, in qualsiasi squadra”, afferma, manifestando un approccio cauto e pragmatico.

Pur riconoscendo l’importanza degli innesti, Di Francesco sottolinea l’intenzione di non intervenire in modo significativo, ribadendo la necessità di rispettare i ruoli e le gerarchie.

Fofana, nuovo acquisto, viene descritto come un giocatore di “potenza fisica” che necessita di un percorso di integrazione e valutazione.

Gandelman, osservato a lungo dal tecnico, viene presentato come un elemento in grado di offrire “caratteristiche d’incursore e ottimi tempi di inserimento”.

La sua presenza in panchina e la possibilità di un suo utilizzo durante la partita testimoniano l’attenzione e la fiducia riposte in lui.

Il campionato riparte, tra incognite, aspettative e la voce di un allenatore determinato a guidare il Lecce verso la salvezza.