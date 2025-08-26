Lecce, record di abbonamenti: fede giallorossa oltre i 21.700

Lecce, un’onda giallorossa tra fede e ambizioni.

Il 26 agosto, giorno dedicato a San Oronzo, patrono di Lecce, si dipana un clima di fervore che va ben oltre le celebrazioni religiose e l’attesa per l’imminente arrivo dell’attaccante Stulic.

La società calcistica, pilastro dell’identità leccese, si trova a navigare in acque inesplorate, segnando un punto di svolta nella sua storia.

La campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 ha varcato la soglia dei 21.758, un numero che testimonia un attaccamento viscerale alla squadra e un entusiasmo palpabile che pervade la comunità.

Questo dato, ben oltre l’imponenza del precedente primato di 21.726 abbonati, consolidato nella passata stagione, non è semplicemente un numero.

Rappresenta un fenomeno sociale, un’espressione tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua città.

Dietro ogni abbonamento si celano storie, tradizioni, sogni di gloria condivisi da intere famiglie, da gruppi di amici, da lavoratori che trovano nella fede calcistica un antidoto alla quotidianità.

La straordinaria risposta dei tifosi leccesi trascende il mero tifo sportivo.

È un investimento emotivo, un atto di fiducia nel progetto tecnico e societario, un desiderio di riscatto e di crescita.

In un calcio sempre più globalizzato e mediato, dove i tifosi sembrano spesso spettatori passivi, il popolo giallorosso dimostra di possedere un’anima autentica e passionale, capace di sostenere la propria squadra in ogni circostanza.

La campagna di abbonamenti, pertanto, non si configura come un mero evento commerciale, ma come un indicatore di salute e vitalità del tessuto sociale leccese.

E, con la fase di vendita libera ancora aperta fino a domani sera, la prospettiva di superare ulteriormente questo traguardo storico si fa concreta, accendendo un’ulteriore scintilla di speranza e di orgoglio tra i tifosi, desiderosi di scrivere insieme una nuova, entusiasmante pagina nella storia del calcio leccese.

La città intera trattiene il fiato, in attesa di celebrare un record che va ben oltre il campo da gioco, un record che parla di passione, di fede e di comunità.