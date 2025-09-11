Lecce, ripartenza e scelte: Baroni pensa all’Atalanta e a Camarda

Il Lecce riprende il cammino di preparazione atletica, scacciando le ombre di una pausa imposta dagli impegni delle nazionali.

La squadra, ora affidata alla sua moderna e funzionale base operativa, inaugurata di recente, si concentra sul match contro l’Atalanta.

La sfida imminente pone il tecnico Marco Baroni di fronte a scelte tattiche cruciali, in particolare per quanto riguarda l’occupazione delle posizioni offensive.

Il ritorno in gruppo di Lorenzo Camarda rappresenta un elemento di innegabile rilievo.

Dopo un periodo di riabilitazione mirata, successivo a un infortunio cranico che ha interrotto la sua brillante stagione, il giovane attaccante si candida con forza per una maglia da titolare.

La sua energia, la sua capacità di pressing e il suo istinto realizzativo sono qualità che potrebbero destabilizzare la difesa avversaria.

Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con l’emergente Nikola Stulac, giocatore dotato di tecnica raffinata e senso del gol, pronto a dimostrare il proprio valore.

La scelta finale sarà dettata da una valutazione attenta delle condizioni fisiche e del momento psicologico di entrambi gli attaccanti.

Parallelamente, si fa attendere il debutto di Yacine Sala, centrocampista che ha suscitato grande interesse per le sue doti di inserimento e visione di gioco.

Le aspettative nei suoi confronti sono elevate, ma il tecnico, con una gestione prudente, preferisce valutare il suo pieno recupero e la sua integrazione negli schemi di gioco giallorossi, prima di concedergli l’opportunità di scendere in campo.

Un inserimento graduale potrebbe rivelarsi la chiave per permettergli di esprimere al meglio il suo potenziale e di diventare un elemento chiave nel progetto tecnico del Lecce.

La sua presenza, una volta pienamente integrato, promette di arricchire ulteriormente il centrocampo, offrendo nuove soluzioni tattiche e aumentando la competitività della squadra.

L’attesa, sebbene possa generare frustrazione tra i tifosi, è funzionale a garantire al giocatore le migliori condizioni per contribuire in modo significativo alla causa giallorossa.