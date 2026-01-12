Lecce, settimana cruciale: emergenza infortuni e sfida a Milano

Il Lecce si appresta ad affrontare una settimana cruciale, segnata da impegni ravvicinati e pesanti assenze, con l’obiettivo di recuperare terreno in classifica e di onorare la sfida milanese.

La seduta di allenamento mattutina, svoltasi sul manto verde del Via del Mare, ha rivelato una squadra provata dalle recenti vicissitudini, con Di Francesco che deve gestire un’emergenza infortuni e squalifiche in vista del recupero della sedicesima giornata contro l’Inter, in programma mercoledì sera al Meazza.

La priorità è stata data al recupero fisico degli effettivi scesi in campo nella precedente partita, con un lavoro di scarico mirato a dissipare l’affaticamento accumulato.

Parallelamente, un programma di allenamento personalizzato è stato riservato a Früchtl, Berisha e Morente, i quali continuano a essere assenti per infortunio, evidenziando una fragilità di squadra in alcune zone del campo che Di Francesco dovrà tamponare con soluzioni tattiche creative.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge l’esclusione forzata di Camarda, la cui spalla destra ha subito un trauma contusivo che ne preclude la partecipazione alla trasferta milanese.

L’attaccante dovrà seguire un percorso di terapie mirate, alimentando l’incertezza in un reparto offensivo già provato dalle assenze.

La lista degli indisponibili si allunga con l’aggravante delle squalifiche di Banda e Gaspar, espulsi durante l’amara sconfitta contro il Parma.

La sospensione, se confermata dal giudice sportivo sulla base del referto arbitrale, potrebbe protrarsi per più turni, lasciando un vuoto non indifferente a centrocampo e sull’esterno d’attacco.

L’attesa della sentenza del giudice sportivo è un elemento di forte incertezza, che influenza significativamente le scelte tattiche del tecnico.

Anche il centrocampista Ramadani, a causa dell’ammonizione ricevuta, dovrà scontare una giornata di stop.

La sua assenza rappresenta un’ulteriore perdita a centrocampo, dove il Lecce dovrà trovare soluzioni alternative per garantire equilibrio e dinamismo.

Domani, la squadra si chiuderà in una seduta di rifinitura a porte chiuse, un momento di concentrazione e di affinamento tattico in vista della partita cruciale.

Successivamente, il gruppo si sposterà in charter verso Milano, per poi proseguire la preparazione al Centro Sportivo di Novarello, in vista dell’ulteriore sfida contro il Milan, in programma domenica sera sempre al Meazza.

La doppia sfida milanese rappresenta una prova di forza per il Lecce, un banco di prova per misurare la resilienza e la capacità di reazione di una squadra in difficoltà, ma desiderosa di onorare la propria maglia e di lottare per la salvezza.