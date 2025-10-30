Lecce travolge Nardò: Stulic e Helgason brillano, Di Francesco valuta

Il Lecce ha affrontato un test significativo in vista delle prossime sfide, disputando una prova amichevole a porte chiuse contro il Nardò, squadra di calcio militante nel campionato di Serie D.

L’incontro, articolato in due tempi da 40 minuti ciascuno, ha visto i giallorossi imporsi con un risultato eloquente, 7-0, evidenziando un notevole divario tecnico e tattico tra le due formazioni.

Le reti, distribuite nel corso della partita, sono state orchestrate da una serie di giocatori che hanno dimostrato grande vivacità e determinazione.

Lo scorer stagionale Stulic si è distinto con una tripletta, mentre l’islandese Helgason ha contribuito attivamente alla goleada con una doppietta.

Sala e N’Dri hanno siglato le reti conclusive, completando un quadro di superiorità incontrastata.

L’amichevole ha offerto l’opportunità al tecnico Eusebio Di Francesco di valutare lo stato di forma di alcuni elementi della rosa e di sperimentare nuove soluzioni di gioco, anche se in un contesto decisamente favorevole.

Parallelamente all’amichevole, un gruppo di giocatori, quelli impiegati dal primo minuto nella precedente sfida contro il Napoli, ha svolto un allenamento specifico, mirato al mantenimento della condizione fisica e all’affinamento di schemi di gioco.

Tra questi, una notizia particolarmente incoraggiante è il ritorno in gruppo di Federico Sottil.

L’esterno offensivo, a lungo ai margini a causa di un infortunio muscolare al polpaccio, ha completato l’allenamento senza riserve, dimostrando un recupero completo e ponendo la propria candidatura per una maglia da titolare nell’imminente scontro contro la sua ex squadra, una partita carica di significato emotivo e professionale.

La situazione relativa agli infortunati non è meno articolata.

Jean, giocatore che attende con ansia il reinserimento definitivo, prosegue il suo percorso di recupero in solitaria, dedicandosi a un lavoro differenziato e personalizzato.

Anche il difensore cileno Perez, afflitto da problemi fisici che lo tengono lontano dal gruppo, continua a lavorare a parte, affidandosi a un programma specifico volto al suo recupero graduale.

L’assenza prolungata di questi due giocatori rappresenta una sfida per la squadra, ma allo stesso tempo offre l’opportunità ad altri elementi della rosa di mettersi in mostra e di conquistarsi un posto.

L’amichevole, al di là del risultato netto, ha rappresentato un’occasione preziosa per valutare le dinamiche interne alla squadra, monitorare l’evoluzione del recupero degli infortunati e preparare il terreno per le prossime sfide, che si preannunciano particolarmente impegnative.