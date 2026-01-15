Lecce, verso il Milan: rientro importanti e un dubbio.

Il Lecce, al termine dell’impegno contro l’Inter, ha interrotto la sua attività al campo di Novarello, un centro di preparazione atletica all’avanguardia, scelto da mister Eusebio Di Francesco per affinare la strategia in vista del cruciale incontro con il Milan, anch’esso in programma al Meazza.

L’ambiente, ora, è concentrato sulla sfida rossonera, un test di altissimo livello che metterà a dura prova la tenuta fisica e mentale della squadra giallorossa.

Un elemento significativo che inciderà sulla formazione iniziale è l’indisponibilità di Simone Veiga, terzino che, a seguito dell’ammonizione ricevuta contro l’Inter, dovrà scontare la squalifica.

Una perdita non trascurabile, che costringerà Di Francesco a rivedere i piani e a trovare soluzioni alternative per garantire solidità e equilibrio sulla fascia sinistra.

Al fine di ottimizzare i tempi di recupero, i giocatori coinvolti nell’incontro precedente hanno intrapreso un protocollo di defaticamento mirato, eseguito in palestra.

Parallelamente, il resto del gruppo ha sostenuto un’amichevole contro la Biellese, divisa in due frazioni da trentacinque minuti ciascuna, un’occasione per valutare la condizione atletica, provare nuove dinamiche di gioco e, soprattutto, mantenere viva la competitività.

Il rientro di alcuni elementi chiave, come Banda, Gaspar, Ramadani (tutti squalificati contro l’Inter) e Fofana, ha contribuito a risollevare il morale del gruppo, che si è subito integrato nelle attività proposte, partecipando attivamente al test d’allenamento.

Un segnale incoraggiante, che testimonia la resilienza e la determinazione di un collettivo desideroso di dimostrare il proprio valore.

Unico neo, il giovane Camarda ha svolto un allenamento terapeutico, un campanello d’allarme che richiede un monitoraggio attento per evitare ricadute e assicurare il suo pieno recupero.

Gaspar, invece, dovrà ancora osservare due turni di stop, seguendo la partita dalla tribuna, un sacrificio che testimonia il suo attaccamento alla maglia e alla causa giallorossa.

La programmazione prevede un allenamento tattico per il pomeriggio di domani, mentre la rifinitura, l’ultima sessione di preparazione prima del match, è stata fissata per sabato mattina, con l’obiettivo di limare gli ultimi dettagli e caricare ulteriormente la squadra.

L’atmosfera è di concentrazione e fiducia, consapevole che la sfida con il Milan rappresenta un’opportunità irripetibile per confermare il Lecce come realtà solida e ambiziosa nel panorama calcistico italiano.