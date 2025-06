Marina Militare Nastro Rosa: Brindisi trionfante, Catanzaro in arrivo!

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 ha coronato la tappa di Brindisi con un tripudio di emozioni e risultati significativi, delineando un percorso di eccellenza velica che si proietta ora verso Catanzaro. La competizione, orchestrata da Difesa Servizi in sinergia con la Marina Militare e Ssi SportseEvents, ha visto la partecipazione di team di altissimo profilo, testimoniando la vitalità e la crescita del panorama sportivo italiano.L’Arma Azzurra, con il suo Figaro 3, ha dominato la categoria offshore, conquistando il primo posto e proiettando il suo vessillo al di sopra del porto di Brindisi. La prestazione, frutto di una combinazione di abilità tattiche, preparazione fisica impeccabile e una profonda conoscenza delle correnti marine, ha lasciato alle spalle Goztepe Yalken e Royal Madras, rispettivamente secondo e terzo classificati. Questa vittoria sottolinea la tradizione di successo dell’Aeronautica Militare nelle competizioni veliche, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama sportivo nazionale.Parallelamente, le categorie Waszp e Wingfoil hanno regalato tre giorni di regate intense, caratterizzate da condizioni ventose particolarmente favorevoli che hanno esaltato le performance degli atleti. I Waszp hanno visto l’affermazione della Guardia di Finanza, un team che ha saputo interpretare al meglio le sfide del percorso, seguito a ruota dalla Marina Militare e dal Royal Madras. Nel Wingfoil, la Marina Militare ha riconfermato la sua forza, conquistando il primo gradino del podio, mentre l’Aeronautica Militare si è distinta al secondo posto, preludendo a una serrata competizione nelle tappe successive. La varietà di performance riflette l’evoluzione e la crescente popolarità di queste discipline, sempre più apprezzate per la loro spettacolarità e la richiesta di elevate capacità tecniche.La tappa brindisina, oltre a definire classifiche provvisorie, ha offerto un assaggio delle peculiarità che attendono gli atleti nella prossima sfida a Catanzaro. La quarta tappa si preannuncia come un’ulteriore banco di prova, non solo per la resistenza fisica e le capacità veliche, ma anche per la resilienza tattica. L’organizzazione ha previsto un ricco programma di eventi collaterali, concepito per arricchire l’esperienza dei partecipanti e coinvolgere la comunità locale. L’Area Porto del Lido di Catanzaro si trasformerà in un palcoscenico di sport, cultura, enogastronomia e promozione del turismo sostenibile, in linea con i valori che animano il Marina Militare Nastro Rosa Tour.Il progetto, sostenuto da Enit – Agenzia Italiana per il Turismo, dalla Federazione Italiana Vela, dal Coni e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incarna un modello di sviluppo territoriale attraverso lo sport, promuovendo al contempo la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il Nastro Rosa Tour continua così la sua rotta, portando con sé un messaggio di eccellenza, passione e impegno sociale, in un percorso che unisce il fascino del mare alla forza dello spirito di squadra.