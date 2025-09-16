Mattia Stano, un cuore in campo: torna il Memorial a Matera.

La comunità di Matera si raccoglie nuovamente per celebrare la memoria di Mattia Stano, giovane talento del basket strappato prematuramente alla vita, attraverso la seconda edizione del Memorial “Con il cuore in gioco”.

L’evento, in programma domenica 21 settembre alle ore 18:30 al PalaSassi, non è solo una partita di basket, ma un omaggio a un simbolo di resilienza, passione e speranza per l’intera città.

La sfida vedrà affrontarsi l’Ondatel Virtus Matera, squadra in cui Mattia ha forgiato il suo talento, e il Basket Corato, entrambe protagoniste del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

L’ingresso libero è un invito aperto a tutti, un gesto di inclusione che riflette l’impatto profondo che Mattia ha avuto sulla collettività materana.

Mattia Stano non fu semplicemente un giocatore di basket; fu un vero e proprio motore della rinascita sportiva cittadina.

Incarnò i principi fondamentali che rendono il basket più di un gioco: impegno, dedizione, spirito di squadra e un amore incondizionato per la propria passione.

La sua vicenda personale, segnata da una grave malattia e dal coraggio di tornare a giocare dopo un trapianto nel 2020, ne ha fatto un esempio di straordinaria forza d’animo, un faro di speranza e un convinto sostenitore della donazione di organi, un atto di generosità che gli ha permesso di tornare a vivere il suo amore per il basket e di ispirare molti altri.

Il numero 27, che Mattia indossava orgogliosamente, trascende ormai il significato di un semplice identificativo sportivo.

È un emblema impresso per sempre sulle divise della Virtus, un richiamo costante alla sua eredità, un simbolo tangibile di appartenenza, passione profonda e identità condivisa.

Il Memorial “Con il cuore in gioco” non è solo un tributo al talento di un giovane atleta, ma soprattutto una celebrazione dei valori umani che lo hanno contraddistinto: la perseveranza, la generosità e la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e di ispirazione per la comunità.

Un evento che mira a tramandare alle nuove generazioni l’importanza di affrontare ogni sfida, dentro e fuori dal campo, con il cuore e la passione che hanno reso Mattia Stano un esempio per tutti.