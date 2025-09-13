Modenese domina il Bari: 3-0 e fuga in classifica

Il Modenese ha imposto la propria legge al campo, prevalendo con un netto 3-0 (1-0) contro il Bari in un incontro cruciale della terza giornata del campionato di Serie B.

La vittoria, incisiva e meritata, riflette un’organizzazione tattica superiore e una maggiore lucidità nel concretizzare le occasioni da gol.

Il primo tempo si è concluso con un vantaggio ospite, frutto di una punizione dal dischetto concessa al Modenese.

Gliozzi, con freddezza e precisione, ha trasformato il rigore al 32° minuto, aprendo la strada a una vittoria che si sarebbe poi rivelata schiacciante.

La squadra di casa ha saputo sfruttare al meglio l’inerzia positiva, mantenendo il Bari a bada e gestendo il possesso palla con intelligenza.

La ripresa si è riaperta con un altro gol di Gliozzi, ancora una volta dal dischetto, al 8° minuto.

Il raddoppio ha spezzato ulteriormente il morale dei pugliesi, evidenziando le crepe nella loro difesa e la difficoltà nel reagire alla pressione avversaria.

La squadra modenese, galvanizzata, ha continuato a costruire azioni offensive, sfruttando le ripartenze e la velocità degli attaccanti.

Il definitivo colpo di grazia è arrivato nel recupero, quando Mendes, con una conclusione precisa e potente, ha fissato il punteggio sul 3-0 al 44° minuto.

Un gol che sintetizza perfettamente la superiorità mostrata dal Modenese durante l’intera partita.

Oltre al risultato, la partita rivela dinamiche significative: la freddezza e l’affidabilità dal punto di accesso, con Gliozzi protagonista assoluto, e la capacità di Mendes a trovare il gol decisivo nel momento cruciale.

Il Bari, dal canto suo, mostra le difficoltà incontrate nel contenere una squadra ben organizzata e aggressiva, evidenziando margini di miglioramento nella fase difensiva e nell’impostazione del gioco.

Il Modenese, al termine di una prestazione convincente, consolida la propria posizione in classifica, dimostrando di poter competere con successo in un campionato sempre più competitivo.

L’analisi più approfondita del match indicherà probabilmente come fattori chiave la gestione delle dinamiche di gioco e la capacità di mantenere alta la concentrazione per novanta minuti.