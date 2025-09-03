Motosurf World Championship: Manfredonia pronta per l’evento!

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca un mese all’attesissima quarta edizione del Motosurf World Championship, un evento che dal 3 al 5 ottobre trasformerà il porto turistico di Manfredonia (Foggia) in un vibrante palcoscenico internazionale.

Abbandonando le precedenti edizioni ospitate a Rodi Garganico, la competizione si insedia nella Marina del Gargano, un’architettura all’avanguardia che incarna l’eccellenza nel settore dello sport acquatico e che si conferma punto di riferimento per un pubblico sempre più esigente.

La tappa manfredoniana si configura come un momento cruciale all’interno del Motosurf World Championship 2025, un calendario globale che abbraccia continenti e culture.

Già conclusa la prova inaugurale negli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile), seguita dalla dinamica tappa turca di Cesme (20-22 giugno), il circuito si svilupperà poi attraverso il continente americano, con l’appuntamento di Sebring, negli Stati Uniti (5-7 settembre).

Dopo il Gargano, il tour proseguirà verso la costa croata di Zadar (10-12 ottobre) e culminerà con l’emozionante prova finale in Cina, a Macao (21-23 novembre), illuminando la scena sportiva con una miscela unica di adrenalina e competizione.

Il 2025 si rivela un anno di svolta per il Motosurf, sancendo una pietra miliare nella sua storia: l’ufficiale inclusione nella prestigiosa rassegna dei World Games, tenutisi negli Emirati Arabi Uniti dal 21 al 23 febbraio.

Questo riconoscimento, frutto di anni di dedizione e sviluppo, testimonia la crescente popolarità e l’elevato livello tecnico raggiunto dalla disciplina.

Il Motosurf, nato come sport di nicchia, si proietta ora verso un futuro ricco di opportunità, con la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto e di attrarre nuovi talenti.

L’evento manfredoniano, oltre ad essere una competizione di alto livello, rappresenta un’occasione unica per promuovere il territorio, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico del Gargano e contribuendo alla crescita del turismo sportivo.

L’attenzione mediatica suscitata dal World Championship porterà visibilità a Manfredonia e all’intera regione, rafforzandone l’immagine a livello internazionale.

Gli organizzatori, con un impegno costante e una visione lungimirante, si dedicano a costruire un evento sempre più inclusivo, sicuro e spettacolare, capace di emozionare atleti e spettatori di ogni età e provenienza.