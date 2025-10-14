PalaWojtyla Rinasce: Sport, Innovazione e Giochi del Mediterraneo

Il Palazzetto dello Sport “PalaWojtyla” di Martina Franca (Taranto) riemerge con rinnovata vitalità, pronto a riaccogliere le dinamiche società sportive locali e a proiettarsi verso un futuro di competizioni di respiro internazionale.

I lavori di riqualificazione, iniziati nel settembre 2024 e conclusi a settembre 2025, rappresentano un intervento strategico nell’ambito della più ampia visione di sviluppo infrastrutturale del territorio, fortemente incentivata dall’imminente celebrazione dei Giochi del Mediterraneo 2026.

L’intervento, ampiamente concettualizzato, ha superato la semplice ristrutturazione, abbracciando una profonda trasformazione che ha interessato ogni aspetto della struttura.

Il campo di gioco è stato completamente rifatto, adottando soluzioni all’avanguardia per garantire performance ottimali per gli atleti.

La sostituzione degli infissi non ha riguardato solo l’estetica, ma ha contribuito significativamente all’efficienza energetica dell’edificio, in linea con le moderne direttive ambientali.

L’adeguamento degli impianti ha seguito un approccio olistico, integrando sistemi di condizionamento avanzati, protocolli antincendio conformi alle normative più recenti, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, un sistema audio di ultima generazione per un’esperienza immersiva e un sistema di ventilazione ottimizzato per il comfort degli utenti.

La riqualificazione delle facciate non si è limitata al restauro estetico, ma ha mirato a migliorare l’isolamento termico e acustico, proteggendo la struttura dalle intemperie e riducendo l’inquinamento acustico.

Gli spazi dedicati agli atleti e al personale medico sono stati completamente riprogettati, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sicurezza.

La creazione di una moderna sala conferenze rappresenta un valore aggiunto per la struttura, in grado di ospitare eventi sportivi, culturali e istituzionali.

Il relamping totale con tecnologia LED e l’installazione di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria completano un quadro di intervento a 360 gradi.

Il complesso investimento, stimato in 2,7 milioni di euro, ha beneficiato di un finanziamento diversificato.

700.000 euro provengono dal bando “Sport e Periferie 2020”, 2 milioni sono stati destinati dai fondi dei Giochi del Mediterraneo, mentre la restante parte è stata coperta da risorse comunali.

“La rapidità con cui abbiamo portato a termine questo cantiere, rispettando il cronoprogramma stabilito, testimonia la determinazione e l’efficienza dell’amministrazione comunale,” sottolineano il sindaco Gianfranco Palmisano e la vicesindaco e assessora ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini.

“Riconsegniamo alla comunità un impianto sportivo all’avanguardia, in grado di accogliere eventi di prestigio e di promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli.

“Il PalaWojtyla aprirà ufficialmente le sue porte alle società sportive giovedì 16 ottobre, mentre l’inaugurazione ufficiale, prevista per domenica 19 ottobre, coinciderà con la prima partita casalinga della NewGen Basket Martina, un evento simbolico che segnerà l’inizio di una nuova era per lo sport martinese.