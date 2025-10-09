Pilato e Tarantino: 90 giorni di squalifica per la Federazione.

La Federazione Italiana Nuoto ha disposto una sospensione di 90 giorni per le atlete Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, con effetto immediato, escludendole da qualsiasi attività federale e sociale.

La decisione, assunta dalla Procura Federale e ratificata dal Procuratore Generale del CONI, riflette una complessa valutazione dei fatti emersi dall’indagine riguardante un episodio di furto avvenuto il 14 agosto scorso presso l’aeroporto di Singapore.

La vicenda, che ha scosso il mondo dello sport italiano, ruota attorno all’accusa di sottrazione di prodotti cosmetici all’interno di un’area duty-free.

Le indagini hanno rivelato che Chiara Tarantino avrebbe inserito, senza il consenso di Benedetta Pilato, diversi articoli cosmetici nella borsa di quest’ultima.

L’azione, apparentemente minore, ha innescato un controllo da parte delle autorità aeroportuali di Singapore, portando al fermo delle due atlete e a una conseguente crisi diplomatica che ha richiesto l’intervento del Ministero degli Affari Esteri per agevolare il loro rientro in Italia.

La decisione della Federazione, pur riconoscendo l’ammissione di responsabilità da parte delle atlete e la loro collaborazione con le autorità durante le indagini, mira a sottolineare l’importanza del rispetto delle leggi e dell’etica sportiva, per tutti gli uni tutti.

