Reggiana-Bari: Vittoria Grifoni, Emozioni al Mapei Stadium

La Reggiana batte il Bari al Mapei Stadium per 3-1, al termine di una gara vibrante che ha infiammato l’ottava giornata del campionato di Serie B.

Un confronto al cardiopalma, ricco di colpi di scena e che ha visto le due squadre darsi battaglia a viso aperto, regalando agli spettatori un pomeriggio di emozioni intense.

Il Bari, galvanizzato dal sostegno dei propri tifosi giunti in massa a Reggio Emilia, è stato il primo a imporsi.

Al minuto 41 del primo tempo, un lampo di Moncini ha fatto esplodere la gioia dei sostenitori pugliesi, portando in vantaggio i suoi con un gol opportunistico, finalizzando un’azione corale che ha messo a dura prova la retroguardia reggiana.

La reazione locale non si è fatta attendere e, appena sette minuti dopo, al 48′, Tavsan ha riportato la parità con un tiro preciso e potente, infiammando il pubblico di casa e riaprendo ogni discorso.

La ripresa si è rivelata un monologo della Reggiana, capace di imprimere un ritmo incalzante e di sfruttare al meglio le proprie potenzialità.

Bozzolan, con una zaffata di energia, ha riportato in vantaggio i grifoni al 25′ del secondo tempo, siglando un gol frutto di una sinergia efficace con i compagni.

La partita si è definitivamente indirizzata al minuto 36, quando Lambourde ha fissato il punteggio sul 3-1 con una conclusione chirurgica, mettendo fine alle speranze di rimonta del Bari.

La vittoria, conquistata con merito, consolida la posizione della Reggiana nella classifica, mentre il Bari dovrà analizzare gli errori commessi e cercare di rialzarsi nel prossimo impegno.

Una partita che ha sottolineato la competitività del campionato di Serie B, dove ogni sfida è una prova di forza e di carattere.

L’intensità del gioco e la determinazione dimostrata dalle due squadre testimoniano la passione e l’impegno che animano questo torneo, capace di regalare emozioni uniche e imprevedibili.