Roma travolgente a Lecce: 0-2 e sogni europei

Lecce-Roma, 0-2: un’affermazione giallorossa sigillata al Via del Mare, nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A.

La partita, caratterizzata da un’intensità tattica notevole, ha visto la Roma imporsi con una prestazione solida, capace di contenere le iniziative salentine e capitalizzare al meglio le occasioni create.

Il vantaggio per i capitolini è maturato al quattordicesimo minuto, frutto di una sequenza offensiva ben orchestrata.

Paulo Dybala, con una visione di gioco sopraffina, ha servito con una verticalizzazione precisa l’attaccante nordico Ferguson, il quale, dimostrando tempismo e controllo di palla impeccabili, si è orientato in area di rigore e, con un destro potente e angolato, ha superato Falcone, il portiere locale, sancendo l’uno a zero.

Un gol che ha scompigliato gli equilibri, costringendo il Lecce a rincorrere il risultato.

La ripresa ha visto il Lecce tentare una reazione, cercando di aumentare la pericolosità offensiva, ma la difesa romanista, guidata da un centrocampo arcigno, si è dimostrata impenetrabile.

La partita si è conclusa con il raddoppio della Roma, realizzato da Dovbyk.

L’attaccante ucraino, entrato in sostituzione, ha sfruttato al meglio un’opportunità creata dalla manovra giallorossa, finalizzando con precisione e concretizzando la superiorità mostrata nel corso del secondo tempo.

Oltre al risultato finale, la partita ha evidenziato la crescita della Roma, capace di interpretare al meglio le richieste di Gasperini, con un gioco di transizione rapido e una solidità difensiva che ha frustrato le contromosse salentine.

Il Lecce, dal canto suo, ha mostrato buona volontà, ma è mancata la concretezza necessaria per impensierire seriamente una squadra di tale caratura.

La vittoria, meritata, conferma la Roma nella zona alta della classifica e alimenta le ambizioni europee.