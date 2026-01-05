Squalifica definitiva per Di Francesco: Lecce escluso dal ricorso.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato dal Lecce, rendendo definitiva la squalifica di due giornate inflitta al tecnico Eusebio Di Francesco.

La decisione, emessa dalla prima sezione della Corte, conferma la sanzione originariamente comminata dal giudice sportivo in seguito all’espulsione durante la partita contro il Como del 27 dicembre scorso, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

L’evento che ha portato alla sanzione non è un episodio isolato, ma il culmine di una serie di comportamenti e reazioni da parte del mister, testimoniate da precedenti ammonizioni e contestazioni.

La decisione della Corte d’Appello sottolinea l’importanza del ruolo dell’allenatore non solo come figura tattica e tecnica, ma anche come esempio di correttezza e rispetto nei confronti degli arbitri e delle istituzioni calcistiche.

La condotta di Di Francesco, come evidenziato nelle motivazioni della decisione, avrebbe trasceso i limiti consentiti, compromettendo la serenità dell’ambiente di gioco e delegittimando l’operato della terna arbitrale.

Questa squalifica, lungi dall’essere una semplice penalizzazione individuale, assume rilevanza anche in un contesto più ampio, quello della crescente attenzione verso il comportamento degli allenatori e dei dirigenti nel mondo del calcio.

Si discute sempre più apertamente della necessità di definire confini più chiari e di applicare sanzioni più severe per chi, con atteggiamenti irrispettosi o provocatori, incide negativamente sulla percezione della competizione e sulla sua integrità.

La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emozioni e della pressione che gravano sulle spalle degli allenatori, costretti a operare in un ambiente ad alta tensione, sotto i riflettori e con responsabilità enormi.

La squalifica di Di Francesco rappresenta, in questo senso, un monito per tutti i tecnici, un invito a riflettere sull’impatto del proprio comportamento e sull’importanza di mantenere la compostezza anche nei momenti di maggiore frustrazione.

Inoltre, l’esito del ricorso evidenzia come la giustizia sportiva, pur operando all’interno di un sistema complesso e spesso criticato, cerchi di garantire un’applicazione coerente dei regolamenti e di tutelare la correttezza delle competizioni, anche attraverso l’analisi approfondita dei fatti e delle motivazioni alla base delle decisioni.

La vicenda Lecce-Como, e la conseguente squalifica di Di Francesco, si configura quindi come un tassello significativo nel dibattito più ampio sulla governance del calcio e sull’etica sportiva.