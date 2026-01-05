Volley Wevza a Foggia: l’Italia sfida Francia, Olanda e le altre.

Il Palazzetto dello Sport “Preziuso” di Foggia si appresta ad accogliere un evento sportivo di rilevanza internazionale: il torneo Wevza, una competizione pallavolistica femminile che vedrà protagoniste le nazionali Under 18 di Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo.

L’appuntamento, in programma dal 6 al 10 gennaio, rappresenta un’occasione unica per il territorio foggiano, che si conferma polo di eccellenza per lo sviluppo del volley giovanile.

Il torneo Wevza non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio crocevia di talenti emergenti, un laboratorio di crescita per giovani atlete che aspirano a lasciare il segno nel panorama pallavolistico europeo.

La posta in gioco è elevata: la vittoria garantisce l’accesso diretto ai Campionati Europei Under 18 della prossima estate, mentre le squadre classificate al secondo e terzo posto saranno chiamate a contendersi un ulteriore slot attraverso una fase di qualificazioni successive.

L’entusiasmo per l’evento è palpabile, testimoniato dalla cerimonia di presentazione svoltasi questa mattina presso il Palazzo di Città.

Un momento simbolico, sottolineato dalle parole della Sindaca Maria Aida Episcopo, che ha espresso il profondo orgoglio di ospitare la nazionale italiana e di poter condividere con la comunità foggiana un evento di tale portata.

L’Assessore allo Sport, Domenico Di Molfetta, ha richiamato l’importanza del legame tra istituzioni e sport, mentre il presidente della Fipav Bari-Foggia, Giuseppe Petrelli, ha enfatizzato come lo sport sia un potente motore di aggregazione e sviluppo, capace di generare risultati significativi a livello sociale e culturale.

La competizione si articolerà in tre intense giornate, scandite da un programma serrato di incontri, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:30, 17:00 e 20:00.

Ogni squadra affronterà tre avversari, in un confronto diretto che metterà a dura prova le loro capacità tecniche e tattiche.

Il primo allenatore, Stefano Gregoris, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta, sottolineando l’importanza del supporto del pubblico per le sue ragazze.

L’evento Wevza rappresenta non solo un’opportunità per ammirare giovani atlete di talento, ma anche un importante veicolo di promozione del territorio foggiano, capace di accrescere la sua visibilità a livello nazionale e internazionale.

Si tratta di un’occasione per rafforzare l’identità sportiva della città e per stimolare nuove generazioni di appassionati di pallavolo.

Il torneo si configura quindi come un investimento nel futuro, un seme di speranza per un domani all’insegna dello sport e del benessere.