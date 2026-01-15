Biella in lutto: addio a Enrico Finezzi, travolto da una valanga.

La comunità biellese è in lutto per la perdita di Enrico Finezzi, figura apprezzata e stimata, prematuramente scomparso a soli [età di Enrico Finezzi, se nota, altrimenti omettere].

La sua vita si è spenta in circostanze drammatiche, a seguito di una valanga che si è innescata sulle pendici della Pointe de la Pierre, in territorio di Gressan, Valle d’Aosta.

Un evento improvviso e inatteso che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e in tutta la sua rete di relazioni.

La cerimonia funebre, un momento di raccoglimento e commozione, si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 10.

La scelta di celebrare il rito nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, in strada al Lanificio 8/a, a Biella, riflette i valori e le convinzioni spirituali che hanno guidato la vita di Enrico.

Il percorso funebre culminerà con la cremazione presso il cimitero urbano, una decisione presa in accordo con le volontà della famiglia e un modo per onorare la memoria del defunto, puntando a una simbologia di transizione e di trasformazione.

Il dolore è profondo e palpabile.

La madre, Angela Cusin, è devastata dalla perdita del figlio, un legame indissolubile spezzato troppo presto.

Accanto a lei, Domenico e Sonia Imperadori, figure affettuose nella sua vita, insieme ai cugini Paola, Matteo, Ornella e Sabrina, condividono il peso del lutto e il ricordo di un uomo gentile e generoso.

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente Candelo e l’intera provincia di Biella.

La comunità intera si stringe alla famiglia Finezzi, offrendo sostegno e conforto in un momento di estrema difficoltà.

La famiglia, profondamente grata per l’affetto e la vicinanza ricevuti, desidera esprimere la propria riconoscenza a chi, in questi giorni di dolore, ha manifestato la propria solidarietà.

Si tratta di un segno tangibile dell’importanza del legame sociale e della resilienza che emerge dalla condivisione del dolore.

La memoria di Enrico Finezzi vivrà nei ricordi di chi lo ha conosciuto, un esempio di umanità e di passione per la vita, interrotta da una tragica fatalità.