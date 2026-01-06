Biella prega per Elsa: un gesto di solidarietà e speranza.

Biella si raccoglie in un atto di profonda solidarietà, offrendo un momento di intensa spiritualità in segno di vicinanza ad Elsa Rubino, la giovane quindicenne biellese che lotta per la guarigione dopo le terribili ustioni riportate nell’incendio che ha devastato una discoteca di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno.

Domani mattina, alle ore 10:15, il Duomo di Biella sarà teatro di una celebrazione religiosa, un gesto semplice ma denso di significato, concepito per trasmettere ad Elsa e alla sua famiglia il calore e l’affetto dell’intera comunità biellese.

La preghiera, il silenzio contemplativo e la presenza fisica si configurano come le espressioni più sincere di conforto in un periodo segnato dall’angoscia e dall’attesa.

La partecipazione alla messa è aperta a chiunque desideri condividere questo atto di devozione, un’occasione per affidare pensieri di speranza e guarigione alla giovane e ai suoi cari, superando i limiti del mero sostegno verbale.

L’incidente, avvenuto durante la festa di Capodanno presso la discoteca Constellation di Crans-Montana, ha generato un’onda di sgomento e preoccupazione che si è propagata rapidamente a Biella e oltre.

Elsa, insieme ad altre persone presenti, si è trovata coinvolta in un rogo le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità.

La giovane è riuscita a mettersi in salvo in circostanze drammatiche, ma ha subito ustioni estese che hanno richiesto un intervento medico urgente.

La gravità delle lesioni, che compromettono seriamente la stabilità delle sue condizioni cliniche, ha reso impossibile un trasferimento in Italia.

Elsa è stata quindi ricoverata presso un centro specializzato in trapianti e ustioni di Zurigo, in Svizzera, dove è stata indotta in coma farmacologico per facilitare la gestione del dolore e favorire la rigenerazione dei tessuti danneggiati.

Questo tragico evento ha messo in luce la fragilità della vita e l’importanza della solidarietà umana.

La comunità biellese, profondamente scossa, si è mobilitata spontaneamente per offrire supporto alla famiglia Rubino, manifestando un sentimento di partecipazione emotiva che va oltre i confini geografici e ideologici.

La preghiera collettiva rappresenta un atto di speranza, un desiderio condiviso di vedere Elsa superare questo momento di profonda sofferenza e ritornare alla sua vita, portando con sé il ricordo di un’intera città che le ha dedicato un atto di amore e vicinanza.

La vicenda pone interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di intrattenimento e sulla necessità di una maggiore prevenzione per evitare tragedie simili in futuro.