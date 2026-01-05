Elisabetta Omarini, un pilastro della comunità di Biella Riva.

La comunità di Biella Riva è investita da un’ondata di profondo cordoglio per la perdita di Elisabetta Omarini, figura di spicco nel tessuto sociale e associativo del quartiere e della parrocchia di San Cassiano.

La notizia, comunicata dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, segna l’inizio di un nuovo anno con una ferita nel cuore della collettività.

Elisabetta non era semplicemente una cittadina; era un pilastro, un punto di riferimento attivo e partecipativo.

La sua dedizione al quartiere si manifestava in molteplici forme, intrecciando l’impegno religioso, con un ruolo significativo nelle attività parrocchiali, con l’instancabile contributo all’Ente Manifestazioni Biella Riva.

Quest’ultimo, in particolare, ha perso una collaboratrice preziosa, una persona che, da anni, ricopriva un ruolo chiave nel direttivo e che si è distinta nell’organizzazione dello storico mercatino dell’antiquariato, evento cruciale per l’identità e l’economia locale.

Il mercatino, testimonianza di un passato ricco di storia e artigianato, ha beneficiato direttamente della sua cura, della sua attenzione ai dettagli e della sua capacità di coniugare tradizione e innovazione.

Il suo lavoro non si limitava alla mera gestione logistica; Elisabetta possedeva una sensibilità particolare per la valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo attivamente la conoscenza e l’apprezzamento degli oggetti esposti, creando un’atmosfera accogliente e stimolante per espositori e visitatori.

La sua presenza si percepiva nella capacità di creare legami, di favorire la collaborazione tra le diverse realtà del territorio e di trasmettere un senso di appartenenza alla comunità.

Il dolore è particolarmente sentito dalla famiglia: Valentina, la figlia, i nipoti che lei amava teneramente, la sorella Carla e tutti i suoi cari.

L’Ente Manifestazioni Biella Riva, in segno di rispetto e partecipazione al lutto, invita la comunità a unirsi nella preghiera e nel ricordo.

Il rosario sarà recitato venerdì 2 gennaio alle ore 18:00, mentre la funzione funebre si terrà sabato 3 gennaio alle ore 10:00 nella Chiesa di San Cassiano, luogo simbolo della fede e della condivisione per l’intera comunità.

La perdita di Elisabetta lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di dedizione, impegno e generosità continuerà a ispirare e a guidare il cammino della comunità di Biella Riva.