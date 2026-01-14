Mattarella a Zurigo: un gesto di vicinanza e speranza.

La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’ospedale universitario di Zurigo, rappresenta un atto di profonda umanità e un tangibile sigillo di vicinanza dello Stato italiano alle famiglie lacerate dalla tragedia di Crans-Montana.

Lungi dall’essere un mero adempimento di protocollo, l’incontro con i genitori di Elsa Rubino, la giovane biellese gravemente ferita e destinata a un delicato secondo intervento chirurgico, ha assunto il carattere di un gesto intimo e riservato, calato nel silenzio e nella compostezza, lontano dai clamori mediatici.

L’incontro, avvenuto in un contesto di assoluta discrezione, ha offerto al Capo dello Stato l’opportunità di esprimere, direttamente e con parole sentite, la propria solidarietà e la partecipazione al dolore profondo che affligge i genitori di Elsa.

Questo atto, apprezzatissimo dalla famiglia, che precedentemente aveva espresso la gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolinea come l’Italia si sia dimostrata, a loro dire, l’unico paese a offrire un supporto concreto – morale, psicologico e materiale – in un momento di così grave sofferenza.

Un supporto che va oltre le formalità diplomatiche, incarnando un senso di responsabilità collettiva e di fratellanza umana.

La giornata, segnata dal lutto nazionale svizzero, si articola attorno a due momenti cruciali: la visita all’ospedale zurighese e la cerimonia commemorativa a Martigny.

Quest’ultima, che avrà luogo tra breve, si inserisce in un contesto più ampio di commemorazione che coinvolge l’intera nazione elvetica.

Il momento del silenzio, osservato a livello nazionale alle ore 14, accompagnato dal suono delle campane, amplifica la solennità dell’occasione e invita alla riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza della memoria.

La partecipazione di numerosi capi di Stato e delegazioni internazionali – tra cui il Presidente francese Emmanuel Macron e rappresentanti del Consiglio federale svizzero – testimonia la portata globale della tragedia e la necessità di un ricordo condiviso.

La presenza di delegazioni provenienti da oltre trenta Paesi sottolinea come il rogo di Crans-Montana abbia lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo internazionale.

Questo evento non è solo una commemorazione delle giovani vite spezzate e dei feriti che affrontano un percorso di guarigione lungo e complesso, ma anche un monito per il futuro.

Un’occasione per riflettere sulle misure di sicurezza, sulla prevenzione dei rischi e sulla necessità di coltivare un senso di comunità e di solidarietà umana, che sappia superare le divisioni e le distanze geografiche.

La visita di Mattarella, e la successiva cerimonia, si configurano quindi come un atto di speranza, un impegno a non dimenticare e a costruire un futuro più sicuro per tutti.