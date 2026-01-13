Tragedia a Crans-Montana: indagati i coniugi Moretti

Cronaca di una tragedia e delle sue conseguenze legali: il caso Moretti a SionSion, Svizzera – Un’ombra di dolore e incertezza grava sulla regione Vallese, mentre i gestori del locale “Le Constellation”, Jacques e Jessica Moretti, sono formalmente indagati in seguito alla devastante tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

L’incendio, divampato il 1° gennaio, ha causato la morte di decine di giovani e ha lasciato oltre un centinaio di feriti, tra cui la biellese Elsa Rubino, attualmente ricoverata a Zurigo e costantemente monitorata dalla sua famiglia e dalla comunità.

La mattinata odierna ha visto i coniugi Moretti presentarsi, accompagnati dai loro avvocati, presso la Procura di Sion. L’evento, che si è svolto in un clima di massima attenzione mediatica – con oltre cinquanta giornalisti provenienti da Svizzera, Italia e Francia – ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la folla e consentire l’accesso all’edificio.

Non sono state rilasciate dichiarazioni né dai coniugi Moretti né dai loro legali.

Le accuse mosse ai gestori del locale sono di gravità: omicidio colposo, incendio colposo e lesioni colpose, derivanti dalla catastrofe che ha segnato l’inizio del nuovo anno.

Questo è il primo atto formale di un’indagine che mira a far luce sulle cause del disastro e a stabilire le responsabilità.

Secondo fonti autorevoli, le audizioni preliminari si concentreranno inizialmente sulla situazione personale e patrimoniale degli indagati.

Si tratta di una fase preparatoria, che precede un’analisi più approfondita delle dinamiche che hanno portato alla tragedia e delle eventuali mancanze o negligenze.

Non si prevede, almeno per il momento, che i Moretti vengano interrogati nel dettaglio sulle cause dell’incendio o sulle responsabilità dirette nella perdita di vite umane.

Parallelamente, a Zurigo, la speranza e l’angoscia si intrecciano.

La famiglia Rubino e l’intera comunità biellese attendono con ansia aggiornamenti sulle condizioni di Elsa, il cui percorso di cura è costellato di momenti cruciali e delicati.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile, e la ricerca di risposte e di giustizia è un processo lungo e doloroso che coinvolge un’intera nazione e una comunità internazionale profondamente commossa.