Biellese: Weekend di Magia, Arte e Atmosfere Natalizie

## Un Fine Settimana Ricco di Spettacoli, Cultura e Atmosfere Natalizie nel BielleseIl fine settimana si preannuncia vibrante di eventi nel Biellese, offrendo un variegato panorama di opportunità per tutti i gusti.

Dagli spettacoli teatrali alle mostre d’arte, passando per i mercatini e le iniziative dedicate ai più piccoli, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Magia e Teatro: Quando l’Illusionismo Incontra la NarrativaIl Teatro Comunale di Cossato sarà il palcoscenico per l’attesissima performance de “L’Illusionista”, lo spettacolo del talentuoso Luca Bono, diretto da Arturo Brachetti.

Un one man show che ha conquistato il pubblico e la critica in tutta Italia, con oltre 60.000 presenze.

Bono, già campione italiano di magia e vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali, non è solo un illusionista di grande effetto, ma anche un artista capace di comunicare un messaggio potente: inseguire i propri sogni con determinazione e perseveranza.

Lo spettacolo, arricchito dalla presenza di Sabrina Iannece, co-protagonista e artista di grande talento, è un viaggio emozionante tra illusioni, tecnologia e autobiografia.

Per chi ama il teatro in chiave più “classica” ma con un tocco di originalità, il concerto del Coro4Joy a Pettinengo promette un’atmosfera natalizia suggestiva e coinvolgente.

Arte e Cultura: Un Viaggio tra le Emozioni e le TradizioniIl Biellese offre anche un ricco programma di mostre che spaziano dall’arte contemporanea alla fotografia storica.

A Biella, la mostra “Vivere l’Adunata” allestita nell’atrio dell’ospedale, celebra il centenario dell’Adunata degli Alpini, con un’esposizione fotografica che racconta la passione e l’entusiasmo di un evento storico per la comunità.

La mostra “CARTA.

La forza espressiva della Paper Art” al Lanificio Maurizio Sella, propone un affascinante percorso attraverso l’arte contemporanea.

Inoltre, l’esposizione “Giorgio Cigna.

Andata e Ritorno” alla Galleria Silvy Bassanese, offre un’occasione unica per ammirare le opere di un artista di grande talento.

Infine, l’attesissima mostra “Andy Warhol… e l’omaggio” a Palazzo Gromo Losa, porta per la prima volta in Italia un dialogo inedito tra Pop Art e tradizione industriale, offrendo una prospettiva originale sull’opera di un artista iconico.

Atmosfera Natalizia e Divertimento per TuttiL’atmosfera natalizia si respira nei numerosi mercatini che animano il territorio.

A Ponderano, il grande mercatino non solo natalizio offrirà prodotti artigianali, specialità gastronomiche e l’opportunità di incontrare Babbo Natale per i più piccoli.

A Cerrione, il Mercatino di Natale ospiterà produttori locali, hobbisti e artisti, con laboratori per i bambini e l’arrivo di Santa Lucia con i Think Biker.

Per chi ama la musica, la St.

James Big Band a Sandigliano promette una serata di grande swing e divertimento.

Un’Occhiata al Programma Dettagliato:* Teatro: “L’Illusionista” a Cossato, concerto del Coro4Joy a Pettinengo.

* Mostre: “Vivere l’Adunata” (Biella), “CARTA.

La forza espressiva della Paper Art” (Biella), “Giorgio Cigna.

Andata e Ritorno” (Biella), “Andy Warhol… e l’omaggio” (Biella).

* Mercatini: Ponderano, Cerrione.

* Musica: St.

James Big Band a Sandigliano.

Non perdete l’opportunità di vivere un fine settimana ricco di emozioni, cultura e festività nel cuore del Biellese! Consultate i dettagli e gli orari specifici degli eventi per organizzare al meglio la vostra esperienza.