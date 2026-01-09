Bear Wool Volley: Biella capitale europea della pallavolo

Il nuovo anno si apre sulle note vibranti della pallavolo, con l’attesissima 21ª edizione del Bear Wool Volley, un evento sportivo di respiro internazionale che ha ormai consolidato la sua posizione come uno degli appuntamenti più significativi per gli appassionati di questo sport in Europa.

Quest’anno, il torneo si preannuncia particolarmente ricco e coinvolgente, con la partecipazione di novanta formazioni provenienti da tutta Italia e da prestigiose leghe estere, quali Germania, Svizzera e Francia, creando un crogiuolo di talenti e strategie.

Le battaglie sportive si svolgeranno in diciassette palestre biellesi, un vero e proprio circuito che animerà la città per tre giorni intensi, a partire da sabato 3 gennaio.

Il fischio d’inizio risuonerà alle 9:30, dando il via a un programma serrato di incontri che si protrarrà fino al lunedì 5, giorno delle finali che si terranno contemporaneamente al Palazzetto di via Pajetta e al Biella Forum, a partire dalle 9.

L’evento non si limita alla pura competizione sportiva, ma offre un’esperienza più ampia e coinvolgente per il pubblico.

Un momento clou del weekend sarà la tradizionale sfilata di presentazione delle squadre, che sabato alle 18:30 percorrerà il cuore di Biella, da Piazza Vittorio Veneto lungo Via Italia fino a Piazza San Cassiano, offrendo un’occasione unica per ammirare da vicino gli atleti e creare un’atmosfera festosa.

La domenica sera, la Volley Night presso la Peschiera a Valdengo offrirà un’ulteriore opportunità di convivialità e intrattenimento, con musica, spettacoli e la possibilità di interagire con i giocatori.

L’importanza del Bear Wool Volley è ulteriormente amplificata dalla sua prossimità temporale e geografica con le finali di Coppa Italia femminile, in programma a Torino il 24 e 25 gennaio.

Questa concomitanza potrebbe portare a interessanti iniziative collaterali, come eventi promozionali o la partecipazione di atleti di spicco del panorama pallavolistico femminile, accrescendo il prestigio dell’evento biellese e offrendo al pubblico un’esperienza ancora più ricca e stimolante.

Il torneo si conferma così un punto di riferimento per la pallavolo a livello nazionale e internazionale, capace di coniugare competizione sportiva di alto livello con intrattenimento e promozione del territorio.