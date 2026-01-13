Biellese, la sfida si fa durissima: infortuni e squalifiche

La Biellese riprende il cammino nel girone di ritorno con l’obiettivo di consolidare la propria posizione, forte dell’entusiasmo derivante dalla recente vittoria contro la Lavagnese.

L’impegno successivo, in trasferta contro la Valenzana Mado, si presenta come una prova impegnativa, ambientata nel contesto del Comunale di Valenza, con fischio d’inizio fissato per domenica alle ore 14:30.

Tuttavia, la squadra deve affrontare questo nuovo capitolo con un senso di perdita e una riorganizzazione tattica significativa.

L’infortunio subito da Simone Menabò, con la rottura del tendine d’Achille sinistro, rappresenta un durissimo colpo per l’ambiente bianconero.

L’intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi segnerà la conclusione prematura della sua stagione, privando la squadra di un elemento chiave in termini di esperienza e dinamismo.

Questa assenza impone una rielaborazione delle strategie offensive, un’emergenza che la società ha prontamente affrontato con la ricollocazione in rosa di Soufiane Sekka, talentuoso attaccante classe 1999.

La sua presenza si configura come un punto di riferimento cruciale per compensare le lacune lasciate da Menabò.

L’organico deve inoltre fare i conti con ulteriori preoccupazioni legate al fronte infortunati: Giuseppe Colletta ha accusato un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro durante la partita contro la Lavagnese, un inconveniente che lo terrà fuori dal campo per un periodo imprecisato, in attesa di diagnosi e aggiornamenti dallo staff medico.

A completare il quadro, la squalifica del mister Luca Prina, espulso nella precedente gara, impone una gestione tattica inalterata che grava sulle spalle del suo vice.

Nonostante le avversità, la squadra si focalizza sulla necessità di mantenere alta la concentrazione, affrontando ogni partita come una sfida autonoma.

Emanuele Marra, esterno offensivo classe 1995, incarna questo spirito di resilienza, sottolineando l’importanza di capitalizzare sulla vittoria iniziale del nuovo anno.

“Abbiamo perso due compagni importanti per infortunio, ma la vittoria di domenica scorsa ci dà slancio e fiducia,” dichiara Marra.

La pausa natalizia è stata sfruttata per un intenso lavoro di preparazione, sia fisica che tattica, come dimostrato dalla superiorità mostrata nel secondo tempo della partita contro la Lavagnese, dove i bianconeri hanno dominato i duelli aerei e la conquista delle seconde palle.

Marra, autore di un gol durante la partita, riconosce l’importanza di migliorare il proprio rendimento offensivo.

“Il mister mi ha chiesto di incrementare il numero di gol, e sono felice di aver segnato alla prima partita del girone di ritorno.

Continuerò a lavorare sodo per contribuire con nuove reti alla causa bianconera”.

La prossima sfida contro la Valenzana Mado rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare la capacità della Biellese di superare le difficoltà e proiettarsi verso un futuro positivo.