Scherma Pietro Micca: Qualificati per i Nazionali con grinta e talento!

La sezione Scherma Pietro Micca conclude un 2025 ricco di impegno e risultati positivi con la prova di qualificazione regionale a Casale Monferrato, cruciale per l’accesso alle fasi nazionali delle categorie Cadetti e Giovani.

L’evento, contraddatto da un’elevata competitività, ha visto i giovani schermidori monzesi esprimersi al meglio, conquistando un numero significativo di posti per la competizione nazionale.

Carola Stoppa, nella categoria Cadette (Under 17), ha brillato particolarmente, centrando il terzo posto assoluto con una performance solida, testimoniata da un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta.

Il suo percorso agonistico l’ha portata ad affrontare una semifinale intensa, persa contro la promettente Virginia Torchio, portacolori della Scherma Alba, una rivale agguerrita che ha messo a dura prova le sue capacità tecniche e tattiche.

L’accesso alla fase nazionale è stato conquistato anche da Cecilia Colageo, che ha superato uno spareggio finale al cardiopalma, dimostrando grande resilienza e determinazione.

La presenza di Veronica Foddanu nella stessa categoria ha completato il quadro delle Cadette, seppur senza l’agognato accesso alla fase successiva.

Nella categoria Cadetti maschile, Nicolò Mini si è distinto con un sesto posto assoluto, mentre Federico Costa Gaia ha compiuto un’impresa notevole, qualificandosi in uno spareggio particolarmente significativo contro Mattia Tappero, testa di serie numero uno della competizione e schermidore di spicco della Scherma Ivrea.

Questa vittoria sottolinea la crescita tecnica e l’abilità strategica di Costa Gaia.

La gara ha visto anche la partecipazione di Mattia Santeramo, tornato in pedana dopo un periodo di infortunio, Leonardo Grazioli, al suo primo anno in categoria, e Davide Forno, i quali, pur dimostrando impegno e potenziale, non sono riusciti a raggiungere la qualificazione.

La categoria Giovani ha visto l’accesso alla fase nazionale di Pietro Ferraioli, che ha onorato la sezione nonostante una condizione fisica non ottimale, affrontando la competizione con febbre.

Il suo sedicesimo posto testimonia la sua tenacia e la sua capacità di competere al massimo anche in condizioni avverse.

Consapevole della sua debilitata condizione, Ferraioli ha scelto di ritirarsi dopo aver ottenuto la qualificazione, preservando la sua salute in vista delle prossime sfide.

La prossima tappa cruciale sarà la prova nazionale Cadetti e Giovani, in programma a Legnano il 17 e 18 gennaio, dove i cinque atleti qualificati avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori schermidori a livello nazionale, mettendo in campo l’esperienza accumulata e aspirando a risultati ancora più prestigiosi.

L’evento rappresenta un banco di prova importante per la sezione Scherma Pietro Micca, che continua a investire nella formazione di giovani talenti e a promuovere l’eccellenza nel mondo della scherma.