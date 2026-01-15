Slalom Moncerchio: Mathilde Phillips Trionfa, Giovani Talenti in Ascesa

La pista Moncerchio di Bielmonte ha vissuto un venerdì denso di emozioni, coronando un evento slalomeistico che aveva precedentemente consacrato i talenti maschili e che ora, con le gare femminili, si concludeva in un’unica, intensa giornata.

L’atmosfera era palpabile, carica di tensione e aspettativa, testimonianza del livello competitivo raggiunto dalle giovani atlete provenienti da diverse nazioni.

La prima manche, valida per il Trofeo Ski Racing Center Oasi Zegna, ha visto trionfare la ventenne Mathilde Phillips, portabandiera dello Ski Team Philippe Roux, con una prestazione di 1’46″96.

La sua vittoria, seppur minima, ha rasentato la perfezione, superando di un soffio la francese Cleo Chalamel dello Ski Club des Aillons.

La lotta per il podio è stata accesa, con Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx a contendersi il terzo posto, seguita dalla chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia.

Il panorama delle prime dieci posizioni si è rivelato un mosaico di nazionalità e team, con Leonie Barrat dello Ski Club Passy Varan, Corinna Sentieri dello Sci Club Cerreto Lago Collagna, Sara Planzi del Maggiore Ski Team, Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, Sara Rubagotti del Val d’Ayas, Alessia Vaglio del Sansicario Cesana e Matilde Casse dell’Equipe Pragelato a completare il quadro delle prime contendenti.

La classifica delle Aspiranti Aspiranti ha visto Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx emergere come la più brillante, seguita dalla trentina Lavinia Paci del Centro Sportivo Esercito, dalla svizzera Alina Meier dello Ski Club Unterageri e dalla sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, ognuna a rappresentare una nuova generazione di promesse.

La seconda manche ha sancito un’ulteriore affermazione per Mathilde Phillips, consolidando il suo dominio con un tempo totale di 1’47″72, questa volta con un margine più ampio di 2”06 sulla connazionale ticinese Ginevra Ostini dello Sci Club Airolo.

La performance di Ostini, a sua volta, ha dimostrato una notevole tenuta e una crescita significativa rispetto alla prima manche.

Cleo Chalamel, ancora una volta protagonista, si è confermata al terzo posto, mentre un gruppo di altre atlete, tra cui Sara Planzi, Maria Toja, Anita Ochrymowicz, Camille Jacquerod dello Ski Club Jaun, Sille Krause-Thoro dello Skiklubben Hareskov, Giada Re del Courmayeur Mont Blanc, Corinna Sentieri, Matilde Casse e Rebecca Frigiolini, hanno lottato per posizioni di prestigio.

Nella categoria Aspiranti, Sille Krause-Thoro si è distinta come prima classificata, mentre Alina Meier e la francese Maewenn Rochet dello Ski Club Grand Bornand hanno completato il podio.

La bardonecchiese Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard ha poi ottenuto un ottimo piazzamento, testimoniando il fermento e la vitalità del movimento sciistico femminile.

La competizione ha offerto uno spaccato del futuro di questo sport, con atlete capaci di esprimere un talento e una dedizione che lasciano presagire un futuro ricco di successi.