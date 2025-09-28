Aeronautica Militare Balloon Cup: Voli, Sport e Tradizione a Piacenza

San Damiano Macra, Piacenza, si è tinta dei colori delle mongolfiere e dello spirito pionieristico dell’aviazione per la seconda edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup”, un evento che ha saputo coniugare sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

Per tre giorni, il cielo dell’aeroporto militare ha fatto da sfondo ad una competizione di volo ad aria calda che ha visto sfidarsi quindici equipaggi provenienti da diverse nazioni.

La vittoria è andata all’equipaggio tedesco di Pascal Kreins, testimoniando l’eccellenza e la maestria dei piloti tedeschi in questa disciplina.

Il team francese di Nicolas Philippe si è distinto per il secondo posto, mentre i tedeschi di Sven Goehler hanno conquistato il terzo gradino del podio, evidenziando una forte presenza e competitività dei team germanici.

L’evento ha superato la semplice definizione di competizione sportiva, trasformandosi in una vera e propria celebrazione della storia aeronautica italiana e dei valori che da sempre la contraddistinguono.

Come sottolineato da Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa e Servizi, società in house del Ministero della Difesa e organizzatrice dell’evento, si è trattato di un’occasione unica per riscoprire e celebrare una tradizione quasi dimenticata, quella del volo con aerostati, un’eredità affascinante che ha segnato le prime pagine dell’aviazione.

Le sfide iniziali sono state messe a dura prova dalle avverse condizioni meteorologiche, che hanno costretto le mongolfiere a rimanere a terra per i primi due giorni.

Tuttavia, come affermato con ottimismo dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Antonio Conserva, “il vento della speranza” ha finalmente portato il sole, regalandando al pubblico uno spettacolo mozzafiato, arricchito dalle evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori, simbolo indiscusso dell’orgoglio nazionale.

La presenza di migliaia di spettatori testimonia il forte richiamo che questo evento esercita sull’immaginario collettivo.

La cerimonia di premiazione, presentata dalla carismatica Veronica Maya, ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti istituzionali, tra cui la Sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti e la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, sottolineando l’importanza strategica dell’iniziativa a livello nazionale e locale.

La “Balloon Cup” è nata con l’ambizioso obiettivo di promuovere il progetto “Valore Paese Italia”, un’iniziativa volta a valorizzare e a promuovere le eccellenze del territorio italiano, supportata dalla Fondazione Piacenza e Vigevano e patrocinata dal Coni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Il sostegno di numerosi sponsor, tra cui Ita Airways, testimonia il riconoscimento del valore di questo evento sia a livello economico che di immagine.

L’evento non si è limitato all’aspetto sportivo, ma ha rappresentato una vetrina di promozione del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, rafforzando il legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio.