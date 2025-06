Aggressione a coltello a Lido Adriano: giovane in ospedale, indagini in corso.

Un episodio di violenza inaspettata ha scosso la tranquillità di Lido Adriano, nel pomeriggio di oggi. Un giovane di 23 anni, residente nella zona, è stato oggetto di un violento aggressione a colpi di coltello all’interno di un bar situato nella piazza centrale del paese, un punto di aggregazione sociale e commerciale. La rapidità di intervento del personale del 118 ha permesso di stabilizzare immediatamente le condizioni del ferito, che è stato successivamente trasportato in ospedale in codice rosso, con prognosi riservata.Le prime ricostruzioni dei fatti, condotte dalle forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia – sotto la direzione del Pubblico Ministero Francesco Coco, delineano una dinamica complessa, nata da un alterco apparentemente banale. Sembra che la scintilla sia scaturita da un diverbio tra un uomo di età superiore ai cinquant’anni e la giovane fidanzata, di soli 19 anni, del ragazzo aggredito. La discussione, originariamente confinata a un confronto verbale, si sarebbe intensificata fino a sfociare in una colluttazione che ha richiesto l’intervento di presenti, riusciti a sedare temporaneamente la situazione.Il tragico sviluppo si è verificato quando la coppia di giovani si stava allontanando dal bar. L’aggressore, agendo con apparente premeditazione, ha raggiunto il 23enne alle sue spalle, inferendo diverse coltellate. La fuga è stata facilitata dalla presenza di un motociclo, parcheggiato nelle immediate vicinanze del locale, utilizzato dall’aggressore per dileguarsi rapidamente.L’evento ha generato profonda commozione e sgomento nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza civile. Le indagini sono in corso per identificare con certezza l’aggressore, ricostruirne il movente e accertare eventuali complicità. Il pm Coco sta coordinando le operazioni, focalizzandosi sull’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e sull’audizione di testimoni per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e garantire che la giustizia faccia il suo corso. L’episodio sottolinea, inoltre, la necessità di promuovere un dialogo costruttivo e di rafforzare le misure di prevenzione per contrastare la violenza in tutte le sue forme, preservando la serenità e la sicurezza dei cittadini.