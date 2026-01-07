Aggressione a Milano Marittima: Giovane perde un occhio, indagini in corso.

Nella notte di Capodanno, il litorale ravennate, precisamente a Milano Marittima, è stato teatro di un violento episodio che ha lasciato una profonda ferita nella comunità.

Un’aggressione, avvenuta intorno alle prime ore del primo gennaio, ha causato gravissime lesioni a un giovane, culminate nella perdita di un occhio, lesione che definisce la brutalità dell’atto.

Le indagini, condotte con precisione dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna, si concentrano ora sulla ricostruzione accurata della dinamica e sull’identificazione dei responsabili.

L’aggressione, scaturita da una rissa che ha coinvolto due gruppi di giovani, ha sconvolto l’atmosfera festosa.

I partecipanti, per lo più ventenni provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna, con presunti legami con Reggio Emilia, si sono affrontati all’esterno di un locale notturno, trasformando un momento di celebrazione in un drammatico scontro.

La violenza, espressa attraverso l’utilizzo di un oggetto contundente – la natura esatta, pietra o tegola, è al momento oggetto di ulteriori accertamenti tecnici – ha lasciato un segno indelebile nella vittima.

L’acquisizione e l’analisi minuziosa delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona rappresentano un elemento cruciale per l’inchiesta.

I filmati, che offrono una visione dettagliata degli eventi, stanno fornendo ai Carabinieri elementi chiave per identificare i partecipanti alla rissa e ricostruire la sequenza degli eventi.

Al di là dell’identificazione dei diretti responsabili, l’analisi delle riprese mira a comprendere le dinamiche sottostanti allo scontro, eventuali fattori scatenanti e i ruoli ricoperti dai diversi individui coinvolti.

La gravità delle lesioni riportate dalla vittima ha portato la Procura della Repubblica di Ravenna ad aprire un fascicolo di indagine per rissa aggravata e lesioni gravissime, un atto formale che sottolinea la complessità e la serietà delle accuse.

L’attenzione degli inquirenti è ora focalizzata sulla ricostruzione completa della vicenda, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno contribuito a questo tragico episodio, e di fare luce sulle responsabilità individuali, tenendo conto che la rissa, per sua natura, implica la partecipazione di più soggetti e quindi una valutazione attenta delle dinamiche di gruppo e delle possibili influenze reciproche.

La comunità locale, profondamente scossa, attende con ansia i risultati delle indagini e la pronta applicazione della giustizia.