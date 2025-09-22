Aggressione alla festa del Lambrusco: un atto di intolleranza.

Un atto di inaccettabile violenza ha turbato la pacifica atmosfera della festa del Lambrusco di Sorbara, a Bomporto (Modena), sabato sera, proiettando un’ombra inquietante su un territorio che si professa inclusivo e accogliente.

L’episodio, che ha visto protagoniste ragazze in festa, ha avuto origine da un gesto di affetto – un bacio – tra due di loro, scatenando l’ira di un gruppo di uomini che hanno reagito con insulti e, per uno di loro, con un’aggressione fisica, culminata in un colpo al volto.

La gravità dell’atto, definita “intollerabile” dalla sindaca Tania Meschiari, trascende la singola azione violenta, rappresentando una ferita alla coesione sociale e un campanello d’allarme sulla persistenza di pregiudizi e intolleranze.

La sindaca ha sottolineato l’ironia amara del contrasto tra questo episodio e un evento precedente, la Rainbow Bike, che si è svolta proprio in quel luogo una settimana prima.

La Rainbow Bike, un’iniziativa promossa da associazioni impegnate nella difesa dei diritti civili e nella lotta contro ogni forma di discriminazione, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e soci, incarnando un forte messaggio di uguaglianza e rispetto.

L’aggressione, pertanto, non è solo un crimine individuale, ma una manifestazione di un problema più ampio: la necessità di un impegno costante e capillare per contrastare l’omofobia e promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

La comunità di Sorbara, e più in generale l’intera provincia di Modena, si trova ora chiamata a riflettere su questo episodio, rafforzando il proprio impegno a costruire un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi libero di esprimere la propria identità, senza timore di ritorsioni o discriminazioni.

La rapidità d’intervento dei volontari, che hanno cercato di sedare la lite, e l’intervento successivo dei Carabinieri testimoniano la presenza di una rete di supporto e di sicurezza, ma evidenziano anche la necessità di prevenire tali episodi, attraverso un’educazione alla diversità e una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza.

La risposta della comunità, e la condanna unanime di tali atti, rappresentano la bussola per navigare questo momento delicato e riaffermare i valori fondamentali di una società civile matura e progressista.

La promessa di un impegno quotidiano per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione deve tradursi in azioni concrete, a partire dalla scuola, fino alle iniziative di aggregazione sociale, per edificare un futuro in cui l’odio e la violenza non abbiano più spazio.