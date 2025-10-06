Aggressione in Ospedale: Arrestata Paziente a Bologna

Un episodio di grave inaccettabilità ha scosso l’Azienda Ospedaliera Maggiore di Bologna, ponendo nuovamente l’attenzione sulla crescente problematica della violenza nei confronti del personale sanitario.

Una donna di 39 anni, residente a Bologna, è stata arrestata a seguito di un’aggressione violenta ai danni di operatori sanitari impegnati in prima linea al pronto soccorso.

L’emergenza si è manifestata quando una paziente, in stato di alterazione psicofisica presumibilmente riconducibile all’abuso di alcolici e lamentante disturbi vertiginosi, ha manifestato un comportamento aggressivo e irrazionale.

Il disagio psichico, combinato con l’influenza dell’alcol, sembra aver compromesso la capacità di autocontrollo della donna, innescando una spirale di comportamenti ostili e minacce rivolte agli operatori del triage.

La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario l’intervento di un addetto alla sicurezza dell’ospedale, il quale a sua volta è stato vittima dell’escalation di violenza.

Il personale sanitario, messo sotto pressione e compromettendo l’efficienza del servizio di emergenza, ha prontamente attivato il sistema di allarme dedicato, un dispositivo cruciale implementato per rispondere a situazioni di potenziale pericolo e garantire la sicurezza degli operatori.

L’intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è stato determinante per riportare la situazione sotto controllo.

