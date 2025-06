Alice Neri: Negrini abbandona la parte civile, richiesta di nuove indagini

Il processo per la tragica scomparsa di Alice Neri, avvenuta a Concordia sulla Secchia tra il 17 e il 18 novembre 2022, ha visto un epilogo inatteso con la decisione del marito, Nicholas Negrini, di interrompere la sua partecipazione come parte civile. L’avvocato Antonio Ingroia, figura di spicco nel panorama giudiziario italiano per la sua precedente attività come pubblico ministero, ha formalmente comunicato la revoca della costituzione di parte civile e l’astensione dal depositare le conclusioni finali al collegio della Corte d’Assise che sta giudicando Mohamed Gaaloul, cittadino tunisino.Questa scelta, profondamente significativa, riflette una ricerca di verità che trascende la semplice accertamento di responsabilità penale. Nicholas Negrini e i suoi legali esprimono un bisogno imperioso di una ricostruzione accurata e completa degli eventi, un’indagine che vada oltre le prove attualmente presentate in sede processuale. L’intento non è quello di ottenere una condanna a tutti i costi, né un risarcimento economico, bensì di sollecitare un’analisi più approfondita e scrupolosa.L’arringa dell’avvocato Ingroia ha messo in luce una profonda riflessione sul peso della giustizia e sulla necessità di garantire un processo equo e imparziale. La decisione di non chiedere la condanna immediata e il risarcimento danni, pur potendo suscitare interrogativi, denota una volontà di non compromettere l’obiettività delle indagini future. La richiesta specifica di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica non è un atto di sfiducia verso il processo in corso, ma un segnale di apertura verso una nuova fase investigativa, volta a colmare eventuali lacune e a vagliare ipotesi alternative.La scelta di Negrini e dei suoi legali solleva interrogativi cruciali sul concetto di prova nel diritto penale, in particolare sull’importanza del principio del dubbio ragionevole. L’assenza di una prova di colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, come richiesto dal sistema giuridico italiano, ha portato alla decisione di non proseguire con la richiesta di condanna. Questa scelta, apparentemente paradossale, può essere interpretata come un atto di responsabilità, volto a preservare l’integrità del processo e a garantire che ogni possibile elemento di indagine sia preso in considerazione.La vicenda Alice Neri, avvolta nel mistero e nel dolore, continua a generare domande e a richiedere risposte. La decisione di Nicholas Negrini di abbandonare la parte civile e di sollecitare ulteriori indagini rappresenta un capitolo inaspettato in questa complessa vicenda, un atto che potrebbe aprire la strada a nuove rivelazioni e a una comprensione più completa della verità. Il futuro della vicenda è ora nelle mani della Procura della Repubblica, chiamata a proseguire le indagini con la stessa meticolosità e l’impegno che hanno contraddistinto il processo finora condotto.