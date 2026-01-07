Allerta Gialla in Emilia-Romagna: ondata di freddo in arrivo

L’Emilia-Romagna si prepara ad affrontare un’ondata di freddo che estende la sua presa sull’intera regione, culminando in un’allerta gialla diffusa dall’Arpae e dalla Protezione Civile.

L’iniziale preoccupazione, focalizzata ieri su aree specifiche come le zone montane, collinari e le pianure di Piacenza e Parma, si è ora trasformata in un quadro più ampio e allarmante, con l’allerta valida dalle prime ore di oggi fino a domani.

Questo aggravamento della situazione è il risultato di dinamiche atmosferiche complesse che stanno portando a un marcato calo delle temperature.

I modelli previsionali indicano un’intensa massa d’aria polare in discesa, che si appesantisce sulle aree appenniniche e si estende progressivamente verso la pianura.

Le previsioni per domani delineano uno scenario particolarmente severo: le temperature medie giornaliere si attestano ben al di sotto dello zero nella pianura e nelle zone collinari, con valori che si avvicinano e superano i -2/-3 gradi centigradi.

Nelle zone montane, il freddo si fa ancora più pungente, con medie giornaliere che sprofondano verso i -5/-7 gradi, con possibili sensazioni termiche ancora più basse a causa del vento.

Questo scenario di temperature estremamente rigide non è solo un dato meteorologico; rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, persone con patologie croniche e senzatetto.

Si raccomanda vivamente di adottare precauzioni, come evitare l’esposizione prolungata al freddo, proteggere adeguatamente le proprie abitazioni e prestare attenzione alle persone più fragili.

L’allerta gialla, pur non rappresentando l’emergenza massima, invita alla massima prudenza e alla preparazione.

È importante monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici, seguire le indicazioni delle autorità competenti e adottare comportamenti responsabili per mitigare gli effetti negativi di questa ondata di freddo.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni si rivela cruciale per affrontare al meglio questa situazione e garantire la sicurezza di tutti.