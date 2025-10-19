Alluvione a Bologna: indagine sulla gestione del Ravone

L’alluvione che ha colpito Bologna nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024, provocando gravi allagamenti nel quartiere Santa Viola, ha innescato un’indagine formale da parte della Procura di Bologna.

L’inchiesta, riportata con dovizia di particolari dalle cronache locali, si concentra sull’analisi delle possibili negligenze e omissioni che potrebbero aver contribuito alla catastrofe.

Al centro dell’attenzione vi è la gestione del Ravone, il corso d’acqua che ha tracimato, e in particolare la verifica di adeguate politiche di manutenzione e rispetto delle procedure operative.

L’attività inquirente, attualmente affidata al pubblico ministero Marco Imperato, non ha portato finora all’individuazione di soggetti specifici, pur rimanendo aperta la possibilità di successivi sviluppi.

La complessità della situazione ha richiesto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine: i Carabinieri del Nucleo Investigativo, con le loro competenze tecniche e investigative, e i Vigili del Fuoco, fondamentali per la ricostruzione delle dinamiche dell’evento e la valutazione dei rischi strutturali.

Le prime indagini sono state avviate a seguito di numerose segnalazioni e denunce presentate dai cittadini nei giorni immediatamente successivi all’emergenza.

Gli inquirenti hanno proceduto ad approfonditi sopralluoghi tecnici, acquisendo una vasta documentazione e conducendo interviste a residenti e testimoni diretti.

Questi accertamenti preliminari avrebbero evidenziato criticità significative relative alla programmazione e all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Ravone, suggerendo possibili lacune nella gestione del rischio idrogeologico.

Un elemento cruciale dell’indagine è rappresentato dall’esposto presentato a novembre dal comitato di via Zoccoli, che ha formalmente richiesto un’indagine sulle responsabilità del Comune di Bologna.

I firmatari dell’esposto sostengono che l’amministrazione comunale era consapevole, fin dal 2013, del potenziale pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla dinamica del Ravone, ma non avrebbe messo in atto misure preventive adeguate.

Questa accusa solleva interrogativi importanti sulla capacità amministrativa di prevedere e mitigare i rischi naturali, e sull’efficacia dei sistemi di monitoraggio e allerta.

La vicenda pone questioni più ampie sulla governance del territorio, sull’importanza della prevenzione e della pianificazione strategica in ambito idrogeologico.

L’inchiesta mira a chiarire se le decisioni prese – o meno prese – abbiano effettivamente contribuito all’aggravarsi della situazione, e a stabilire se vi siano state mancanze che possano essere ricondotte a responsabilità specifiche.

La ricostruzione degli eventi e l’analisi delle responsabilità coinvolgeranno un esame dettagliato di documenti amministrativi, relazioni tecniche e testimonianze dirette, con l’obiettivo di garantire una piena luce sulla dinamica dell’alluvione e di individuare eventuali margini di miglioramento nella gestione del rischio idrogeologico a Bologna.