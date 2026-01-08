Anniversario tragedia Castelguelfo: il furto del Rolex, un dolore amplificato

Il 5 febbraio 2024 segnerà il primo anniversario di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità parmense: lo schianto dell’elicottero che trasportava l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa.

L’incidente, avvenuto nella nebbia fitta a Castelguelfo, nella provincia di Parma, ha lasciato un vuoto incolmabile e ha innescato un’indagine che, oltre a cercare di fare luce sulle cause della catastrofe, ha portato alla luce un episodio di natura apparentemente secondaria, ma denso di implicazioni morali e simboliche: il furto di un Rolex Submariner.

La scoperta, inizialmente comunicata da 12TvParma, ha aggiunto un elemento di sconcerto a un quadro già drammatico.

Mentre i corpi delle vittime venivano sottoposti ad accertamenti medico-legali presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale Maggiore di Parma, e i loro effetti personali venivano restituiti ai familiari, emerse la mancanza dell’orologio, un bene di inestimabile valore affettivo per la famiglia Italiani.

La madre di Leonardo, con profonda commozione, ha raccontato di come l’orologio fosse stato un dono legato a tappe fondamentali della sua vita: acquistato alla nascita, era stato poi regalato al figlio per il diciottesimo compleanno, incarnando un legame emotivo profondo e duraturo.

L’evento ha innescato un’indagine da parte dei Carabinieri, che hanno avviato accertamenti e perquisizioni in un’atmosfera carica di dolore e sgomento.

La dinamica, seppur apparentemente banale, solleva interrogativi sulla vulnerabilità emotiva in momenti di massima sofferenza, e sulla capacità di alcuni a sfruttare la disperazione altrui per il proprio tornaconto.

L’arresto, poi, della persona responsabile, che ha deciso di restituire l’orologio in un cestino dei rifiuti all’interno del reparto ospedaliero, suggerisce un rimorso improvviso, forse alimentato dalla pressione delle indagini o da un senso di colpa inaspettato.

La tragedia di Castelguelfo, oltre alla perdita di tre vite umane, ha evidenziato la fragilità del confine tra la sfera privata e quella pubblica, e la capacità dei media di amplificare dettagli che, pur non sminuendo il dolore della famiglia, rischiano di distrarre l’attenzione dalle vere cause della disgrazia.

L’incidente, che ha visto Rovagnati rinvenuto all’interno della cabina e i piloti sbalzati all’esterno, ha lasciato un’eredità di domande senza risposta e un profondo senso di perdita per una comunità intera, unita nel ricordo di Lorenzo Rovagnati, Leonardo Italiani e Flavio Massa.