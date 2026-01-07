Arresto a Desenzano: Identificato l’uccisore di Ambrosio, ombre sulle procedure.

Il presunto assassino di Alessandro Ambrosio, il giovane capotreno barbaramente ucciso a Bologna il 5 gennaio, è stato identificato e arrestato a Desenzano del Garda.

Si tratta di Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, la cui vicenda solleva interrogativi urgenti sulle procedure di gestione dei soggetti con problematiche di natura comportamentale e sulla loro permanenza sul territorio nazionale.

L’arresto di Jelenic, avvenuto a seguito di un’operazione delle forze dell’ordine, si configura come l’epilogo di una sequenza di eventi che preannunciavano, in modo tragico, la possibilità di un evento delittuoso.

Infatti, il 23 dicembre precedente, il Prefetto di Milano aveva emesso un decreto di allontanamento dallo Stato italiano nei confronti dello stesso Jelenic.

La misura, disposta sulla scorta di un ritrovamento di un coltello da cucina in suo possesso, rifletteva una valutazione di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e il mantenimento dell’ordine.

Il provvedimento di allontanamento, come previsto dalla normativa vigente, prevedeva un termine di dieci giorni per l’esecuzione.

Questo lasso di tempo, apparentemente sufficiente per l’adempimento formale, si rivela ora critico, in quanto non si è riusciti a garantire la sua effettiva applicazione.

Le dinamiche che hanno impedito il suo allontanamento immediato e le responsabilità che ne derivano sono ora oggetto di indagine e analisi.

L’episodio trascende la mera cronaca di un delitto e investe questioni di sicurezza nazionale, efficacia delle procedure amministrative e gestione dei flussi migratori.

Il caso Jelenic impone una riflessione approfondita sulle modalità di monitoraggio e controllo dei soggetti considerati potenzialmente pericolosi, nonché sull’applicazione rigorosa delle misure preventive disposte dalle autorità.

La tragedia di Alessandro Ambrosio, un lavoratore dedicato e amato, non può essere ridotta a un mero atto di violenza isolato.

Essa è il tragico risultato di una serie di fattori che, sommati, hanno determinato un fallimento nella prevenzione del rischio.

L’inchiesta in corso dovrà chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione, individuando le eventuali lacune nel sistema di controllo e proponendo soluzioni concrete per evitare che simili eventi si ripetano in futuro.

Si rende necessario un esame accurato del rapporto tra autorità giudiziarie, prefetture e forze dell’ordine per garantire una maggiore efficacia nell’attuazione delle misure di sicurezza e nella tutela della collettività.

La memoria di Alessandro Ambrosio esige giustizia, ma soprattutto, richiede un impegno concreto per migliorare la sicurezza e la prevenzione del rischio nel nostro Paese.