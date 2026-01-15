Autobus travolge colonna porticata a Bologna: indagini in corso.

Un evento critico ha interrotto la quiete del centro universitario di Bologna intorno alle ore 12:00, coinvolgendo un autobus di linea della società Tper, operante sulla tratta C, in un impatto anomalo con una colonna porticata di Piazza Verdi, all’intersezione con Via Petroni.

L’urto, di notevole energia, ha lasciato segni evidenti sia sul veicolo pubblico che sull’elemento architettonico lesionato.

La struttura del bus ha subito danni strutturali tangibili, con la rottura di diverse superfici vetrate e il distacco di componenti esterni come lo specchietto retrovisore, evidenziando la violenza dell’impatto.

Fortunatamente, l’incidente si è verificato in un momento di relativa calma, con una ridotta presenza di pedoni sotto il porticato, evitando così conseguenze più gravi e garantendo l’assenza di feriti diretti tra i passanti.

La circolazione nell’area è stata immediatamente interrotta e la zona delimitata da transenne per eliminare il pericolo derivante dalla presenza di frammenti di vetro sparsi sull’asfalto.

Un dispositivo di soccorso coordinato si è rapidamente attivato, comprendente pattuglie della Polizia Locale, squadre dei Vigili del Fuoco, personale sanitario con un’ambulanza e un addetto operativo di Tper, responsabile della gestione delle emergenze aziendali.

I Vigili del Fuoco stanno conducendo un’attenta ispezione per valutare l’integrità strutturale della colonna porticata, elemento cruciale per la stabilità dell’intero sistema architettonico di Piazza Verdi, con possibili implicazioni per il traffico veicolare e pedonale nelle prossimità.

La Polizia Locale, a sua volta, ha disposto la chiusura temporanea di Via Petroni, al fine di agevolare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica.

Il conducente dell’autobus, un operatore giovane dipendente di Tper, ha manifestato un evidente stato di shock emotivo, compatibile con l’esperienza traumatica vissuta.

Per questo, è stato trasportato a bordo dell’ambulanza per una valutazione medica completa e un supporto psicologico immediato.

Al momento, le cause precise dell’incidente rimangono sconosciute e sono oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

Si ipotizzano diverse piste, che vanno da un malfunzionamento tecnico del veicolo a un errore umano, passando per condizioni ambientali o della visibilità che potrebbero aver contribuito all’evento.

Ulteriori chiarimenti saranno forniti a seguito dell’analisi dei dati raccolti e delle testimonianze rilevate.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture urbane e sulla necessità di protocolli di gestione del traffico sempre più efficienti e mirati alla prevenzione di eventi simili.