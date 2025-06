Aymane, 16 anni, muore da eroe salvando due persone in mare.

BOLOGNA, 16 GIUGNO – La comunità è in lutto per la perdita di Aymane Ed Dafali, un sedicenne dal cuore generoso la cui giovane vita si è spenta in circostanze tragiche a Lido degli Estensi, nel Ferrarese. Il ragazzo, nel tentativo eroico di soccorrere due persone in difficoltà in mare, si è tuffato in acqua sabato pomeriggio, perdendo tragicamente la vita per annegamento.L’evento ha scosso profondamente la zona, portando alla luce la drammaticità e l’imprevedibilità del destino, ma anche l’altruismo di un giovane che, senza esitazione, si è prodigato per il bene altrui. Il gesto di Aymane incarna un’innata compassione e un istinto di soccorso che spesso si manifesta in situazioni di emergenza, ricordandoci la fragilità della vita e l’importanza della solidarietà.La Procura della Repubblica di Ferrara, dopo un’attenta valutazione della situazione, ha optato per non disporre l’esecuzione di un’autopsia, ritenendo che le circostanze della morte fossero chiare e non sussistessero elementi che richiedessero ulteriori accertamenti medico-legali. Allo stato attuale, non è stato aperto alcun fascicolo di indagine, sebbene le autorità continuino a monitorare la situazione con la massima attenzione.La famiglia del giovane, residente a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, ha ricevuto la salma e potrà organizzare il rito funebre, un momento di profondo dolore e commozione che vedrà la partecipazione di amici, parenti e dell’intera comunità. Oltre all’intervento tempestivo del 118, fondamentale nel tentativo di salvataggio, si è prontamente attivata la Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi, contribuendo alle operazioni di soccorso e garantendo la sicurezza della zona. L’episodio solleva, inoltre, una riflessione sulla necessità di promuovere la cultura della sicurezza in ambienti balneari, rafforzando l’educazione al nuoto e sensibilizzando i giovani sull’importanza di non intervenire direttamente in situazioni di emergenza, ma di segnalare immediatamente la presenza di persone in difficoltà alle autorità competenti. La memoria di Aymane resterà un esempio di coraggio e di altruismo, un monito a coltivare la solidarietà e a proteggere la vita umana.