Bachelor in European Studies: Un Nuovo Corso per l’Istruzione Europea

L’istituzione del primo ciclo di laureati in European Studies, sancita da una solenne cerimonia a Madrid, rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione del panorama dell’istruzione superiore europea.

Questo Bachelor of Arts, il primo di un genere a essere rilasciato congiuntamente da un’alleanza transnazionale, testimonia un approccio innovativo alla formazione universitaria, frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna, la KU Leuven, l’Universidad Complutense de Madrid e la Jagiellonian University di Cracovia, affiancate da un network di sei ulteriori istituzioni partner per la mobilità studentesca.

Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, ha sottolineato come questo traguardo evidenzi l’importanza cruciale delle alleanze strategiche nel definire il futuro dell’istruzione superiore, proiettando “Una Europa” come attore chiave nella ridefinizione degli standard e delle opportunità nell’ambito dell’alta formazione accademica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Alleanza “Una Europa”, un consorzio che riunisce undici università di spicco in Europa, con l’obiettivo di promuovere un’istruzione universitaria profondamente radicata nei valori e nelle dinamiche dell’Unione Europea.

Il curriculum di European Studies si distingue per la sua capacità di integrare prospettive accademiche, competenze linguistiche e consapevolezze culturali diverse, offrendo agli studenti un’esperienza di apprendimento immersiva e multiforme.

La flessibilità del percorso formativo, che consente agli studenti di frequentare due o tre sedi universitarie differenti durante il corso di studi, amplifica ulteriormente le opportunità di crescita personale e professionale.

La prima sessione di laureati, composta da 160 studenti provenienti dall’anno accademico 2022/2023, di cui 52 provenienti dall’Università di Bologna, segna un successo significativo per l’iniziativa.

La crescente popolarità del programma è testimoniata dagli oltre 800 studenti attualmente iscritti, provenienti da più di 40 Paesi diversi, a riprova della sua vocazione intrinsecamente internazionale.

L’Università di Bologna, leader italiana per numero di studenti internazionali (oltre il 10% del totale) e primario polo europeo per programmi Erasmus+ (sia in entrata che in uscita), consolida il suo ruolo di ponte tra culture e prospettive, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro europeo più coeso e collaborativo.

Il progetto “Una Europa” non solo arricchisce l’offerta formativa, ma rafforza anche l’identità dell’Alma Mater come istituzione all’avanguardia, impegnata a formare cittadini europei consapevoli e attivi.