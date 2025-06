Bambina di Gaza a Modena: un viaggio di speranza e cura

La fragile pelle di una bambina di sei anni, strappata alla desolazione di Gaza, ha trovato rifugio a Modena. Il suo viaggio, intrapreso martedì 10 giugno, è stato un’operazione umanitaria complessa e delicata, orchestrata dalla gestione nazionale Emergenza Gaza, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e resa possibile grazie alla collaborazione di una rete istituzionale e di volontariato. Accanto a lei, una seconda minore, undici anni, affetta da Febbre del Mediterraneo, è giunta a Bologna, in prosecuzione di cure già in atto.Questa complessa vicenda umana rappresenta un esempio tangibile di come la solidarietà transnazionale possa concretizzarsi in azioni salvaguardia della vita e tutela della salute, aggirando barriere geopolitiche e condizioni di profonda vulnerabilità. L’accoglienza è stata resa possibile grazie alla sinergia tra organizzazioni di volontariato, con un ruolo chiave svolto dall’associazione ‘Ali di Camilla’ che ha curato l’assistenza e l’alloggio dei familiari. Un impegno condiviso che ha visto il coordinamento tra l’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute, la Prefettura di Modena, l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) e l’Azienda Sanitaria Locale (AUSL).La bambina affetta da Epidermolisi Bollosa, una patologia genetica rara e devastante che compromette l’integrità della pelle, è stata immediatamente presa in carico dall’équipe pediatrica e dermatologica dell’AOU di Modena. La valutazione clinica approfondita mira a definire la gravità del coinvolgimento sistemico e a delineare un approccio terapeutico personalizzato, focalizzato sulla gestione del dolore, la prevenzione delle infezioni e il supporto alla qualità di vita.L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua competenza nel campo delle malattie rare, offre alla piccola la possibilità di essere seguita attraverso il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale” (PDTA) dedicato all’Epidermolisi Bollosa. Questo percorso integrato, che coinvolge trenta specialità mediche, garantisce una presa in carico globale e multidisciplinare, estesa a tutte le fasce d’età. L’avvio del Centro per la gestione dell’Epidermolisi Bollosa nel 2017 ha visto anche la collaborazione con il Centro di Medicina Rigenerativa di UniMore, un ulteriore elemento di eccellenza che contribuisce alla ricerca e all’innovazione terapeutica in questo ambito complesso. Questa iniziativa testimonia l’impegno a fornire cure all’avanguardia e a migliorare la prognosi per i pazienti affetti da questa condizione debilitante, offrendo una speranza concreta in un contesto spesso segnato dalla sofferenza e dalla precarietà.